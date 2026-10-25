محافظ بورسعيد: نور شارعك مسؤولية.. حافظ عليه وساعد في استمراره

اكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد انه في إطار جهود محافظة بورسعيد لتعزيز الوعي المجتمعي، تتواصل الرسائل التوعوية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الحفاظ على المرافق العامة، والتأكيد على دور المواطنين في حماية الممتلكات العامة باعتبارها مسؤولية مشتركة، تنعكس آثارها على جودة الخدمات المقدمة للجميع.

معًا نحافظ على بورسعيد.. عمود الإنارة مش مجرد نور.. ده أمان للطريق!

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية التعامل الإيجابي مع المرافق العامة، وعدم العبث بمكونات أعمدة الإنارة أو إتلاف الكابلات، لما لذلك من تأثير مباشر على استمرارية الخدمة وسلامة المواطنين، مع ضرورة الإبلاغ عن الأعطال والمخاطر التي يتم رصدها، بما يساعد الجهات المختصة على سرعة التعامل معها.