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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محافظ بورسعيد يتفقد الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة بمركز طب أسرة المناخ ببورسعيد

الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة
الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة
أ ش أ

أكد محافظ بورسعيد إبراهيم أبو ليمون أهمية مشاركة أولياء الأمور وحرصهم على تطعيم أبنائهم خلال الفترة المحددة للحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، لما يمثله ذلك من أهمية في الوقاية من الإصابة والحد من انتشار الأمراض المعدية، وتعزيز المناعة المجتمعية.

وذكر بيان للمحافظة، اليوم /الأحد/ن أن ذلك جاء خلال تفقد المحافظ لبدء فعاليات الحملة بمركز وحدة طب أسرة المناخ، حيث تابع انتظام أعمال التطعيم، واطمأن على جاهزية الفرق الطبية وتوفير التيسيرات اللازمة لضمان وصول التطعيمات إلى جميع الأطفال المستهدفين بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية.

وأوضح البيان أن الحملة القومية تستهدف تطعيم 121 ألف طفل بالمحافظة، من عمر 9 شهور وحتى 10 سنوات، من خلال مكاتب الصحة والوحدات الصحية والحضانات والمدارس، بالإضافة إلى أماكن التطعيم الثابتة، بما يضمن توسيع نطاق التغطية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال المستهدفين على مستوى المحافظة.

وفي سوهاج، تابع نائب محافظ سوهاج كمال سليمان بدء فعاليات الحملة، حيث تفقد الأعمال بمدرسة باحثة البادية بشارع الجمهورية، ثم توجه إلى دار الرعاية الصحية "سلامة عبد الله" بميدان الثقافة في حي شرق سوهاج، كما تابع سير العمل واطمأن على انتظام تقديم خدمات التطعيم للأطفال، وتوافر الدعم اللازم لتنفيذ الحملة وتحقيق المستهدف منها.

وأكد أهمية تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لإنجاح الحملة، والتنسيق المستمر بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم، مع تكثيف التوعية في مراكز ومدن وقرى المحافظة بأهمية التطعيمات ودورها في الوقاية من الأمراض المعدية والحفاظ على صحة الأطفال وسلامة المجتمع.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تنفذ الحملة خلال الفترة من 25 أكتوبر الحالي ولمدة ثلاثة أسابيع، وتستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض، ورفع معدلات التغطية بالتطعيمات، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتحقيق أهداف المبادرات الصحية القومية.

محافظ بورسعيد إبراهيم أبو ليمون الحصبة الألمانية

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