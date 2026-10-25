محافظ بورسعيد يتفقد ميدانيٱ تطوير ورفع كفاءة منطقتي "الزلط و عمر طاقة شمسية" بحي الزهور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن الزلط ومساكن عمر طاقة شمسية بحي الزهور، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير المناطق السكنية وتحسين المظهر الحضاري، ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، بما يسهم في توفير بيئة سكنية أفضل للمواطنين.

تطوير شامل لـ78 عمارة بمساكن الزلط و32 عمارة بمساكن عمر طاقة شمسية..

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير بورسعيد و المهندسة ريهام الفلاح مدير المشروعات بمنطقة تعمير بورسعيد، حيث تابع المحافظ معدلات تنفيذ أعمال التطوير التي تشمل 78 عمارة سكنية بمساكن الزلط و32 عمارة بمساكن عمر طاقة شمسية، بإجمالي 110 عمارات سكنية، ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة العقارات والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق المقدمة للأهالي.

وتتضمن أعمال التطوير تنفيذ حزمة متكاملة من الأعمال، تشمل طلاء واجهات العمارات السكنية، وتغيير نوازل الصرف الصحي، وتطوير الطرق، ورفع كفاءة منظومة الإضاءة، وتركيب البلدورات، وإنشاء مسطحات خضراء، بما يحقق التكامل بين تطوير البنية التحتية وتحسين المظهر العام للمناطق السكنية، ويعزز من جودة الحياة داخل التجمعات السكنية بحي الزهور.

كما تابع محافظ بورسعيد أعمال توصيل المرافق بمنطقة عمر طاقة شمسية، واطّلع على مستجدات جالأعمال الجارية، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعدلات التنفيذ المستهدفة، وتكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة تحقيق أعلى مستويات الجودة في مختلف مراحل التنفيذ، هذا وجرى الانتهاء من 60 % من أعمال تطوير منطقة الزلط و اكثر من 40% من تطوير مساكن عمر طاقة شمسية

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أهمية الإسراع في الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة في أقرب وقت، مع المتابعة المستمرة لكافة الأعمال على أرض الواقع، والتأكد من تنفيذها على أعلى مستوى، بما يضمن تحقيق الاستفادة للمواطنين، ويواكب خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات والمرافق، وإحداث نقلة ملموسة في المظهر الحضاري بحي الزهور.