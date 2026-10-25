محافظ بورسعيد يتابع انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بمركز طب أسرة المناخ

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، وذلك بمركز وحدة طب أسرة المناخ، لمتابعة انتظام أعمال التطعيم والاطمئنان على جاهزية الفرق الطبية وتوفير التيسيرات اللازمة؛ لضمان وصول التطعيمات إلى جميع الأطفال المستهدفين بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية

الحملة تستهدف تطعيم 121 ألف طفل ببورسعيد من عمر 9 شهور حتى 10 سنوات ضمن الحملة القومية

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة ايمان هارون، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، والدكتورة نهى الدغيدي نائب رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية والدكتور محمد جودة مدير إدارة الطب الوقائي، حيث تابع المحافظ سير العمل بالحملة وآليات تقديم الخدمة الطبية للأطفال، والوقوف على الإجراءات التنظيمية المتبعة لتيسير حصول المواطنين على التطعيمات المستهدفة.

وتستهدف الحملة القومية تطعيم 121 ألف طفل بمحافظة بورسعيد، من عمر 9 شهور وحتى 10 سنوات، خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر 2026، من خلال مكاتب الصحة والوحدات الصحية والحضانات والمدارس، بالإضافة إلى أماكن التطعيم الثابتة، بما يضمن توسيع نطاق التغطية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال المستهدفين على مستوى المحافظة

وأكد المحافظ أهمية مشاركة أولياء الأمور وحرصهم على تطعيم أبنائهم خلال الفترة المحددة للحملة، لما يمثله ذلك من أهمية في الوقاية من الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية والحد من انتشار الأمراض المعدية، وتعزيز المناعة المجتمعية والحفاظ على صحة الأطفال وسلامتهم.

ومن جهتها، أكدت مديرية الصحة ببورسعيد أن التطعيم آمن ومجاني للمصريين وغير المصريين، وتأتي الحملة في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لدعم برامج التطعيمات القومية والارتقاء بمستوى الوقاية الصحية، مع تكثيف الجهود الميدانية والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الحملة وتحقيق المستهدف منها، بما يسهم في حماية صحة الأطفال وتعزيز منظومة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد