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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يجتمع بأعضاء النواب والشيوخ لبحث الملفات الخدمية والتنموية

محافظ بورسعيد يجتمع بنواب مجلسي النواب والشيوخ لبحث الملفات الخدمية والتنموية
محافظ بورسعيد يجتمع بنواب مجلسي النواب والشيوخ لبحث الملفات الخدمية والتنموية
محمد الغزاوى

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والنواب، وبحث عدد من الملفات والقضايا التي تمس احتياجات المواطنين بمختلف القطاعات.

محافظ بورسعيد يجتمع بنواب مجلسي النواب والشيوخ لبحث الملفات الخدمية والتنموية

وشهد الاجتماع حضور النائب عادل اللمعي، والنائب حسن عمار، والدكتورة أمل عصفور، والدكتورة مروة حلاوة، أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد جوهر، والنائب محمد سلامة، عضوي مجلس الشيوخ.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية بالمحافظة، واستعراض مطالب المواطنين ومقترحات النواب بشأن تطوير مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب بحث سبل التعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة لدراسة المطالب المطروحة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن مختلف الملفات، بما يدعم جهود التنمية بالمحافظة ويسهم في تحسين مستوى الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار وتضافر الجهود لتحقيق الصالح العام لأبناء بورسعيد.

بورسعيد محافظ بورسعيد مجلس النواب مجلس الشيوخ

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