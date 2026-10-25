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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين غرب بورسعيد يضبط 200 علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملة رقابية

استمرار الحملات لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين
استمرار الحملات لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين
محمد الغزاوى

واصلت مديرية التموين و التجارة الخارجية بمحافظة بورسعيد حملاتها الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي للمخالفات التجارية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتعليمات محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، وتحت إشراف أماني مسعد صقر، وكيل المديرية

تحرير محضر بالمخالفة والتحفظ على المضبوطات.. استمرار الحملات لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين

كانت إدارة تموين غرب بورسعيد، شنت حملة تفتيشية على الأنشطة التجارية بنطاق الإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 قاروصة سجائر بإجمالي 200 علبة مجهولة المصدر، لعدم وجود مستندات دالة على مصدرها، حيث جرى تحرير محضر بالمخالفة وفقًا للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد استمرار الحملات الرقابية بمختلف المناطق، والتعامل الحاسم مع المخالفات، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وناشدت مديرية تموين بورسعيد المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تجارية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، أو جهاز حماية المستهلك 19588، أو الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد التموين والتجارة الداخلية

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