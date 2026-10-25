محافظ بورسعيد يوجه بإنهاء تطوير حديقة سعد زغلول بحي العرب خلال أسبوعين

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة سعد زغلول بنطاق حي العرب، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات الأعمال الجارية، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمساحات الخضراء وتطوير الحدائق العامة وتحسين المظهر الحضاري، وتوفير متنفسات ترفيهية للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و المهندسة شيماء جودة، رئيس حي العرب، وعدد من ممثلي الجهات المختصة، حيث تابعوا مستجدات التنفيذ ومراحل استكمال أعمال التطوير، في إطار الحرص على سرعة دخول الحديقة الخدمة بعد الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتجميل

انتهاء 95% من إنشاء شبكة الري الحديثة وأعمال الإضاءة والأعمدة الديكورية بالحديقة

واطّلع المحافظ على الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الشاملة بالحديقة، حيث بلغت نسبة تنفيذ المسطحات الخضراء الجديدة وزراعة الأشجار الحدودية 60%، فيما وصلت نسبة الانتهاء من تنفيذ شبكة الري الحديثة إلى 95%، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الإضاءة والأعمدة الديكورية الحديثة 95%، وجرى رفع كفاءة عدد 40 عمود إنارة بالحديقة و المنطقة المحيطة بها، بما يسهم في تحسين المظهر الجمالي للحديقة ورفع كفاءتها، إلى جانب التوسع في المساحات الخضراء وزراعة أشجار الأكاسيا والبونسيانا، بما يعزز المظهر الحضاري ويوفر بيئة أكثر جمالًا للمواطنين.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، مع تكثيف الجهود لإنجاز أعمال البردورات والأعشاب واستكمال اللمسات النهائية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمعدلات تنفيذ سريعة وجودة الأعمال، تمهيدًا لافتتاح الحديقة خلال أسبوعين، لتكون متنفسًا حضاريًا وترفيهيًا لأهالي المنطقة.