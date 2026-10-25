محافظ بورسعيد: تكثيف الحملات على الأسواق ومنافذ بيع السلع لضبط الأسعار وحماية المواطنين

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية والتفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ومنافذ التموين بمختلف أحياء المحافظة وبورفؤاد، للتأكد من الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للتداول والبيع، ومتابعة توافر السلع الأساسية وضمان جودتها وصلاحيتها للاستهلاك

حملات يومية مكثفة

وأكد محافظ بورسعيد استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمنافذ التجارية والغذائية، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وشدد محافظ بورسعيد على عدم التهاون في حقوق المواطنين، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلكين أو الإخلال بضوابط تداول السلع وبيعها

وأكد أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجهزة الرقابة التموينية، وكافة الجهات المعنية، لتوحيد الجهود وتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، ومطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات المعتمدة، فضلًا عن متابعة الالتزام بالأسعار المقررة والإعلان عنها بوضوح.

وأشار المحافظ إلى استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الرقابة على الأسواق ومنافذ توزيع السلع، بما يسهم في إحكام الرقابة على حركة تداول المنتجات، وتحقيق الانضباط بالأسواق، وضمان وصول السلع للمواطنين بصورة آمنة وبجودة مناسبة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين وتحقيق الصالح العام