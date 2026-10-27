قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الحكومة ووزيري الكهرباء والمالية
بسبب أزماته الأخيرة.. بيراميدز يرفض التعاقد مع أحمد فتوح
ياسر جلال: لا يجوز تحمل محدودو الدخل وحدهم أعباء الأزمة الاقتصادية.. والقادرون مطالبون بالمشاركة
وزير التموين أمام مجلس الشيوخ: استمرار الرقابة ومبادرة الـ30 سلعة تضمن إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة
ياسر جلال يقترح أمام الشيوخ: القادرون يدفعون من 1% إلى 5% لحماية محدودي الدخل
القبض على متهمين باستغلال 9 أطفال فى التسول بالجيزة
رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين
تعذيب وعنف واغتصاب.. الأمم المتحدة: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وإبادة مستمرة بغزة
خطة أمريكية لإعادة تشكيل حكومة إسرائيل.. 3 رؤساء بالتناوب واستبعاد بن جفير وسموتريتش
شريف فاروق أمام الشيوخ: وضعنا إجراءات لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق وتم عرضها على الرئيس
أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البطريرك إبراهيم إسحق في ختام زيارته الرعوية للقوصية: فليضيء نوركم أمام الناس

آباء الكنيسة الكاثوليكية
آباء الكنيسة الكاثوليكية
ميرنا رزق

اختتم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، زيارته الرعوية لإيبارشية القوصية، بالقداس الإلهي، وسيامة شمامسة جدد، بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية.

جاء ذلك بمشاركة صاحبي النيافة الأنبا مرقس وليم، مطران الإيبارشية، ونيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، إلى جانب الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء الإيبارشية.

وخلال عظته، أعرب الأب البطريرك عن شكره لله، على ما عاشه خلال أيام الزيارة من لقاءات، وصلوات، وافتتاحات، وتدشينات كنسية، واصفًا هذه الأيام بأنها قطعة من السماء، لما لمسه فيها من إيمان صادق، وبساطة، ومحبة، وتفانٍ في خدمة الكنيسة.

وأكد صاحب الغبطة أن شعار الزيارة الرعوية "فليضئ نوركم أمام الناس" يدعو المؤمنين إلى حمل نور المسيح إلى الآخرين بالكلمة، والخدمة، والشهادة اليومية.

وتناول بطريرك الأقباط الكاثوليك ثلاث أفكار أساسية حول معنى الخدمة المسيحية، موضحًا أن يسوع المسيح يكشف عن العظمة الحقيقية من خلال التواضع، وبذل الذات، مستشهدًا بمشهد غسل أرجل التلاميذ في العشاء الأخير، مؤكدًا أن الخدمة في الكنيسة ليست امتيازًا يمنح صاحبه مكانة أعلى، بل مسئولية تقرّبه من الآخرين، وتجعل محبة المسيح ملموسة في حياتهم.

وشدد غبطة البطريرك على أن الخدمة مسؤولية الكنيسة كلها، وليست مقتصرة على الكهنة، والشمامسة، إذ إن كل معمَّد مدعو إلى حمل رسالة الإنجيل في محيط أسرته، وعمله، ومجتمعه.

وأشار صاحب الغبطة إلى أهمية تكامل المواهب، والخبرات داخل الجماعة الكنسية، حتى يصبح كل فرد شاهدًا لنور المسيح من خلال الأمانة، والعدل، والمحبة، والعطاء.

وفي حديثه إلى الشمامسة الجدد، أوضح بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك أن خدمتهم لا تقتصر على المشاركة في الطقوس، والاحتفالات الليتورجية، بل تمتد إلى حياة الناس، ولا سيما المهمشي، والمحتاجين، داعيًا إياهم إلى الخدمة بتواضع، والعمل بروح الشركة مع الأب المطران، والكهنة، والرهبان والراهبات، والعلمانيين، والحفاظ على فرح دعوتهم.

كذلك، وجّه الأب البطريرك رسالة خاصة إلى الشباب، حثّهم فيها على عدم الخوف من بذل ذواتهم في سبيل الخير، مؤكدًا أن الكنيسة، والوطن، والمجتمع بحاجة إلى مواهبهم، وشجاعتهم، ورجائهم، وأن الشهادة المسيحية الحقيقية تظهر في الحياة اليومية، لا في الكلمات وحدها.

من جانبه، أعرب القمص أنطون رزق الله، راعي الكاتدرائية عن فرحته بالزيارة الرعوية، مؤكدًا أن أثرها سيظل حاضرًا في قلوب أبناء الإيبارشية.

واختُتمت الزيارة بتقديم هدية تذكارية إلى غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، تقديرًا لزيارته، وتشجيعه الأبوي، الذي قدم كلمات التشجيع للحاضرين، داعيًا إياهم إلى تجديد أنفسهم، حتى تكون الكنيسة جماعة حيّة تحمل نور المسيح إلى كل إنسان، وتخدم كرامته، وتساهم في بناء السلام، والشركة.

الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك القداس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

امام عاشور

برا القايمة.. أضا يكشف تفاصيل أزمة بين إمام عاشور وعموتة داخل الأهلي

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الأوقاف في مسجد زعزع بطوخ: علينا حماية المجتمع من الانحراف الفكري| صور

دار الإفتاء

الإفتاء توضح التصرف الشرعي حال العثور على تماثيل أثرية داخل الأراضي المملوكة للأفراد

دار الإفتاء تحسم الجدل: المسؤولية الأسرية مشتركة بين الزوجين.. والرجل والمرأة راعيان داخل الأسرة

الإفتاء: المسؤولية مشتركة بين الزوجين.. والرجل والمرأة راعيان داخل الأسرة

بالصور

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ.. هل الأرقام دقيقة؟

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد