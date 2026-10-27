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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خدمة المذبح والكنيسة.. سيامة دياكون جديد بإيبارشية شمالي ألمانيا

رسامة دياكون جديد
رسامة دياكون جديد
ميرنا رزق

في إطار اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإعداد الخدام وتعزيز الخدمة الكنسية والروحية، شهدت إيبارشية شمالي ألمانيا سيامة دياكون كامل جديد، للخدمة بالدير وكنائس الإيبارشية، في طقس كنسي يعكس أهمية الرتب الشماسية ودورها في خدمة المذبح والشعب وتعليم الأجيال في الكنيسة.

وصلى نيافة الأنبا دميان، مطران إيبارشية شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، القداس الإلهي بكنيسة الدير، بمشاركة خورس الشمامسة وأعداد من الشعب القبطي.

وعقب صلاة الصلح، صلى نيافته صلوات سيامة الخادم عطية جورجي شماسًا كاملًا، باسم دياكون يوهانس، ليتولى الخدمة بالدير وكنائس الإيبارشية، في خطوة جديدة ضمن مسيرة خدمته الكنسية.

وعقب انتهاء القداس الإلهي، شارك نيافة الأنبا دميان الحضور في مائدة أغابي، إلى جانب أنشطة مدارس الأحد والفعاليات الروحية التي أُقيمت بالدير، في أجواء اتسمت بالشركة والمحبة والتواصل بين أبناء الكنيسة.

وتُعد رتبة الشماسية من الرتب الكنسية التي ترتبط بخدمة المذبح والصلوات والقراءات والاشتراك في تسبيح الكنيسة، إلى جانب الأدوار الخدمية والتعليمية بحسب الرتبة والتكليف الكنسي.

الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القداس إيبارشية شمالي ألمانيا الرتب الشماسية

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