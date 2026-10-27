مفاجأة في موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي.. شوبير يكشف

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق، موقف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: مشاركة محمد هاني وياسر إبراهيم، سيكون فيها كلام الفترة المقبلة، وأزيدك من الشعر بيتا، أيضا إمام عاشور.

وأضاف نجم الكرة المصرية السابق: إمام عاشور جدد، لكن هناك حالة عدم رضا عن إمام داخل الجهاز الفني في الأهلي، ولا يرون جهدا من اللاعب، ومشاركته ستتوقف عليه وعلى تدريبه.

وأردف أحمد شوبير: إذا أدى اللاعب جيدا فسيكون أساسيا، وإذا كان غير ذلك فلن يُشارك، ويبدو أن الأهلي قرر يوري العين الحمرا، خاصة بعد النتائج السلبية والنادي لن يقبل بمثل هذا الأمر.

واختتم أحمد شوبير تصريحاته: من الوارد أن تتغير الأمور 180 ولن يتوقف على اللاعبين وعلى أدائهم وعلى التدريب وأيضا على النتائج.