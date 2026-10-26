البابا تواضروس يتابع أحوال الكنيسة السريانية الأرثوذكسية خلال لقائه كاهنين بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، الأب القس لوقا عوض، كاهن رعية السيدة العذراء في مسكنة والمدير العام لمركز أم الزنار للإغاثة والتنمية، والأب الربان فيليبس عيسى، وذلك بالمقر البابوي بالقاهرة.

وخلال اللقاء، استمع قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الآباء الكهنة، واطمأن على أحوال الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في سوريا ومصر، في إطار التواصل الأخوي بين الكنائس الأرثوذكسية.

وفي ختام اللقاء، منح قداسة البابا تواضروس الثاني الآباء بركته الأبوية، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والازدهار في خدمتهم الكنسية والإنسانية.