البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة أبي سيفين بعزبة خير الله

تتواصل في هذه الأثناء صلوات قداس تدشين كنيسة الشهيد أبي سيفين بمنطقة عزبة خير الله، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بحضور الآباء الأساقفة وكهنة القطاع وجموع من شعب الكنيسة.

ويشارك في الصلوات نيافة الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وأسقفية الخدمات، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة والشمامسة، وسط مشاركة شعبية في هذه المناسبة الكنسية.

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وتبث الآن صلوات التدشين مباشرة عبر الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالتزامن مع استمرار الطقوس الكنسية التي يترأسها قداسة البابا تواضروس الثاني.