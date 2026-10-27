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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتخابات الاحتلال تشتعل مبكرًا.. 1.2 مليون ناخب يصوتون في أولى الساعات

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت لجنة الانتخابات في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لقناة «كان» العبرية، أن أكثر من مليون و200 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في انتخابات الكنيست، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم.

وأوضحت اللجنة ، أن نسبة التصويت في الانتخابات الإسرائيلية بلغت حتى الساعة العاشرة صباحا 16.68% مقارنة بنسبة 15.9% خلال انتخابات عام 2022، في مؤشر على وتيرة المشاركة الانتخابية خلال الساعات الأولى من التصويت.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اعتقال ثلاثة أشخاص من سكان عرعرة النقب وشقيب السلام، للاشتباه في تورطهم في محاولة شراء أصوات الناخبين لصالح حزب «رعام» العربي، الذي يقوده منصور عباس، وذلك قبل ساعات من انطلاق الانتخابات.

وذكرت الشرطة أن عملية الاعتقال جاءت عقب الاشتباه في تجهيز مبالغ مالية لتوزيعها على مواطنين مقابل التصويت للحزب، حيث أسفرت عمليات تفتيش منازل المتهمين عن ضبط مظاريف تحمل اسم حزب «رعام»، إلى جانب مبالغ نقدية تصل إلى عشرات الآلاف من الشواقل.

وأوضحت أن المشتبه بهم الثلاثة نُقلوا إلى وحدة مكافحة الاحتيال في المنطقة الجنوبية للتحقيق معهم، فيما تعتزم الشرطة عرضهم على المحكمة لطلب تمديد احتجازهم، على خلفية الاشتباه في تورطهم في مخالفات تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية.

نتنياهو يهاجم الواقعة ويطالب بالتحقيق
من جانبه، أدان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الواقعة، داعيًا إلى فتح تحقيق رسمي بشأن محاولات التأثير على أصوات الناخبين.

وقال نتنياهو إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة مشتبه بهم بحوزتهم مظاريف تحتوي على أموال وأوراق اقتراع مرتبطة بمنصور عباس، مستغلًا الواقعة لدعوة أنصاره من اليمين ومؤيدي حزب الليكود إلى التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت لحزبه.

محاولة لقمع التصويت العربي
في المقابل، رفض حزب «رعام» الاتهامات الموجهة إلى أنصاره، مؤكدًا أنه لم يحدث أي سلوك غير قانوني من جانب النشطاء، واعتبر أن تحركات الشرطة تأتي في إطار محاولات تستهدف قمع المشاركة الانتخابية داخل المجتمع العربي.

وأضاف الحزب أن الواقعة تمثل، بحسب وصفه، محاولة من جانب قوات الشرطة التابعة لوزير الأمن القومي إيتمار بن جفير للتأثير على التصويت العربي.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، جرى احتجاز المشتبه بهم قبل نحو أربع ساعات من فتح مراكز الاقتراع، دون أن تكون عملية الاعتقال داخل محيط مراكز التصويت أو بالقرب من الناخبين المتوجهين للإدلاء بأصواتهم.

لجنة الانتخابات الإسرائيلية انتخابات الكنيست الانتخابات الإسرائيلية شرطة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

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