الخارجية السورية: أطراف مشبوهة تسعى لتعكير علاقتنا الأخوية مع الأردن

أكدت وزارة الخارجية السورية على رفضها بشدة القصف الأردني أمس على مواقع بمحافظة درعا دون أي تنسيق مسبق وأسفر عن قتلى وجرحى.



وذكرت وزارة الخارجية السورية على أنها تعمل بالتنسيق مع الأردن على تشكيل لجنة ميدانية وأمنية مشتركة لوضع حد للخروق ومنع تكرارها.

وأكدت الخارجية السورية على أن أطراف مشبوهة تزرع الفتنة وتسعى لتعكير العلاقات بين سوريا والأردن.



وأشارت وزارة الخارجية السورية إلى أنها أبلغت الجانب الأردني بتحفظها على تنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية من دون تنسيق مسبق.

وكان الجيش الأردني قد أعلن في بيان الاثنين، تنفيذ غارات استهدفت ما وصفها بـ"تنظيمات إرهابية" في جنوب سوريا، "انتقاماً" لضحايا الهجوم على كنيسة في محافظة الكرك جنوبي المملكة، مشيراً إلى أن العملية كانت بـ"التنسيق" مع دمشق.

وأطلق الجيش الأردني على العملية اسم "الردع الأردني - حمود" نسبة إلى القرية التي وقع فيها الهجوم، بحسب بيانه الذي أشار فيه إلى أن "الإرهابيين الذين نفذوا هذا الفعل الإجرامي يرتبطون بهذه التنظيمات الإرهابية".

