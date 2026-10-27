اليابان وهولندا تؤكدان مواصلة التنسيق بشأن القضايا الدولية

أكدت اليابان وهولندا أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بينهما بشأن القضايا الدولية، وذلك خلال مباحثات بين نائب وزير الخارجية الياباني ياسوتاكا ناكانسوني وسفير هولندا لدى اليابان جيل بيسخور بلوج، اليوم / الثلاثاء /.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن الجانبين تبادلا، خلال اللقاء الذي عقد في طوكيو ، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تواجه المجتمع الدولي، من بينها المحكمة الجنائية الدولية، واتفقا على مواصلة العمل المشترك والتنسيق الوثيق.

وفي المجال الأمني، رحب ناكانسوني بالتعاون النشط بين البلدين في الآونة الأخيرة، بما في ذلك إجراء تدريبات ثنائية، فيما اتفق الجانبان على الإسراع بدخول اتفاقية الاقتناء والخدمات المتبادلة بين البلدين حيز التنفيذ، بعدما أقرها برلمانا البلدين في يونيو الماضي، ومواصلة تعزيز التعاون الأمني.

وأكد الجانبان إحراز تقدم في التعاون الثنائي بشأن تطوير وتصنيع الجيل المقبل من أشباه الموصلات، بما في ذلك التعاون بين شركة «رابيدوس» اليابانية وشركة «إيه إس إم إل» الهولندية، واتفقا على تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والأمن الاقتصادي.

وخلال اللقاء، أعرب ناكانسوني عن تقديره للجهود التي بذلتها هولندا خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إمبراطور اليابان والإمبراطورة إلى هولندا في يونيو الماضي، مشيرا إلى أن الزيارة أسهمت في تعميق العلاقات الودية بين البلدين، كما أعرب عن مخاوفه إزاء قانون تسريع الصناعة التابع للاتحاد الأوروبي.