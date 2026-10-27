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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف موقف أحمد فتوح من الإيقاف بعد واقعة رواندا

فتوح
فتوح
علا محمد

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عدم وجود أي عقوبات بالإيقاف على أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب الواقعة التي شهدتها مواجهة الفريق أمام الجيش الرواندي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر.. لا توجد أي عقوبات بالإيقاف على أحمد فتوح بعد واقعة رواندا».

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في إطار سعي الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويطمح الزمالك إلى استغلال دفعة الانتصارات الأخيرة من أجل حصد ثلاث نقاط جديدة، ومواصلة مطاردة منافسيه على لقب الدوري، في ظل رغبة الفريق في المنافسة بقوة على البطولة خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتُنقل مباريات الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون سبورتس، التي تقدم تغطية للمسابقة، تشمل الاستوديوهات التحليلية قبل المباريات وبعدها، لمناقشة استعدادات الفرق وأبرز الجوانب الفنية.

أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق أحمد فتوح الزمالك الدوري المصري

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