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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مين بيفكر ومين بياخد القرار؟.. طارق يحيى ينتقد إدارة الزمالك

طارق يحيي
طارق يحيي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن النادي يمر بظروف صعبة وأزمات متلاحقة، مشيرًا إلى أن الأوضاع داخل القلعة البيضاء تحتاج إلى حسم في العديد من الملفات، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الإدارية والتعاقدات.

وقال طارق يحيى، في تصريحات تلفزيونية، إن الزمالك يواجه مشكلة جديدة بشكل يومي، مضيفًا: «الظروف اللي بيمر بها الزمالك مشفتهاش في حياتي، ومستغرب مين بيفكر ومين بياخد القرار؟ يعني حسام الزناتي جاي ولا لأ؟ ولازم يكون فيه حسم».

وأضاف أن الزمالك تعاقد مع 31 لاعبًا خلال عامين فقط، رغم إيقاف القيد، موضحًا أن النادي أنفق أموالًا على هذه الصفقات، لكن بعضها لم يحقق النجاح المطلوب، في حين نجح بعض اللاعبين، بينما لجأ آخرون إلى رفع قضايا.

طارق يحيى يرفض التعاقد مع مدرب عام أجنبي

وأبدى نجم الزمالك السابق رفضه لفكرة التعاقد مع مدرب عام أجنبي لمعاونة معتمد جمال، المدير الفني للفريق، مؤكدًا أن النادي يمتلك العديد من أبنائه القادرين على العمل ضمن الجهاز الفني.

وأوضح طارق يحيى أن وجود مساعد أجنبي قد يسبب توترًا لمعتمد جمال، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث أزمة داخل الجهاز الفني، مشددًا على أهمية توفير الأجواء المناسبة لمساعدة المدرب على أداء مهمته.

رسالة دعم لمعتمد جمال ولاعبي الزمالك

وتحدث طارق يحيى عن الظروف التي يعمل فيها معتمد جمال ولاعبو الزمالك، قائلًا: «الله يكون في عون لاعيبة الزمالك ومعتمد جمال»، مشيرًا إلى أنه تحدث مع المدير الفني، الذي يعمل على تجهيز اللاعبين من خلال المباريات الرسمية بدلًا من الودية بسبب ضيق الوقت.

وأعرب عن أمله في حل الأزمات التي يعاني منها النادي قبل انطلاق دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حتى يتمكن الفريق من التركيز على المنافسات المقبلة.

طارق يحيى يطالب بحسم ملف تجديد عقود لاعبي الزمالك

وفيما يتعلق بملف تجديد العقود، أكد طارق يحيى أن الزمالك نادٍ كبير، مشيرًا إلى أن استمرار أحمد فتوح مع الفريق يتوقف على رغبته في التجديد، قائلًا: «أحمد فتوح عايز يجدد أهلا وسهلا، مش عايز يمشي».

وطالب بوجود واجهة واضحة من أبناء النادي للتواصل مع اللاعبين وحسم ملفات تجديد العقود والتعاقدات، مقترحًا الاستعانة بجمال عبد الحميد أو أيمن يونس، أو أي شخصية أخرى تتولى هذه المسؤولية، بما يساهم في تنظيم الملفات داخل القلعة البيضاء.

الزمالك حسام الزناتي معتمد جمال المدير الفني أيمن يونس جمال عبد الحميد أحمد فتوح لاعبي الزمالك دوري أبطال أفريقيا

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