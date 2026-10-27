الزمالك يختتم استعداداته للمقاولون العرب ويدخل معسكر المباراة

يستعد الزمالك لخوض مواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز، حيث يضع الفريق اللمسات الأخيرة على تحضيراته قبل اللقاء المرتقب، بالدخول في معسكر مغلق عقب انتهاء مرانه الختامي اليوم.

ومن المقرر أن يخوض لاعبو الزمالك تدريبهم الأخير على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، على أن يعلن معتمد جمال، المدير الفني للفريق، قائمة اللاعبين المختارة للمباراة عقب نهاية المران، قبل التوجه إلى أحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي لبدء المعسكر.

ويتجه الجهاز الفني إلى تخفيف الحمل التدريبي خلال المران الختامي، لتجنب إرهاق اللاعبين والحفاظ على جاهزيتهم البدنية قبل مواجهة ذئاب الجبل.

ويستقبل الزمالك فريق المقاولون العرب في تمام الثامنة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.