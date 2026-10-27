ميدو يطالب الزمالك ببيع أحمد فتوح في يناير: مشواره لازم ينتهي مع النادي

طالب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء بالموافقة على رحيل أحمد فتوح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال وصول عرض مالي مناسب، مؤكدًا أن استمرار اللاعب لم يعد ضرورة من الناحية الفنية، رغم احترامه الكبير له.

وقال ميدو، خلال حديثه في برنامج «أوضة اللبس» عبر قناة النهار، إنه يرى ضرورة بيع أحمد فتوح في يناير، حتى لو كان القرار سيؤثر فنيًا على الفريق، مشيرًا إلى أن بعض المواقف تتطلب من النادي التمسك بمبادئه، حتى لو ترتب عليها خسارة أحد اللاعبين.

وأضاف: «بتخسر لعيب، بس بتشتري الفرقة! بتخسر لعيب، لكن بتشتري الفرقة»، موضحًا أن إدارة الزمالك مطالبة باتخاذ قرارات تعزز الانضباط داخل الفريق، بدلًا من التراجع بسبب المخاوف المتعلقة بالبدائل أو احتمالية انتقال اللاعب إلى الغريم التقليدي الأهلي.

ميدو يحدد بديل أحمد فتوح في الزمالك

وتحدث نجم الزمالك السابق عن الحلول الفنية المتاحة لتعويض غياب أحمد فتوح، موضحًا أن عمر جابر يستطيع اللعب في مركز الظهير الأيسر بصورة مميزة، إلى جانب وجود أكثر من لاعب يمكنه المشاركة في مركز الظهير الأيمن.

وأكد ميدو أن غياب فتوح لن يمثل أزمة فنية كبيرة للفريق، من وجهة نظره، لافتًا إلى أن مستوى اللاعب منذ بداية الموسم لم يكن مقنعًا.

ميدو ينتقد مستوى أحمد فتوح

وانتقد ميدو أداء أحمد فتوح خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه لم يقدم المستوى المنتظر منه، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، كما تحدث عن معاناته في الالتحامات والكرات المشتركة.

وأشار إلى أن أداء فتوح في مباراة الأهلي الأخيرة أثار قلقه، معتبرًا أن اللاعب لم يكن قادرًا على الوصول إلى الثلث الهجومي بالصورة المطلوبة أو القيام بواجباته الدفاعية بالشكل المناسب.

ميدو يعلق على احتمالية انتقال فتوح إلى الأهلي

وعن مخاوف جماهير الزمالك من انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي، أكد ميدو أن هذا الاحتمال لا ينبغي أن يمنع النادي من اتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا، مشيرًا إلى أن لاعبين سبق لهم الانتقال من الزمالك إلى الأهلي، ومع ذلك استمر الفريق الأبيض في مسيرته.

وشدد على أن الزمالك قادر على إيجاد البدائل، مؤكدًا أن هوية النادي وتاريخه يجعلان من الضروري التعامل مع ملف اللاعبين وفقًا لمصلحة الفريق.

واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على تقديره لأحمد فتوح، مشيرًا إلى أنه دعمه في مواقف عديدة، لكنه يرى أن الوقت قد حان لإنهاء مشوار اللاعب مع الزمالك، على حد تعبيره، بسبب عدم استجابته للنصائح، وفقًا لرؤيته.