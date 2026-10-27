أحمد الطيب: الزمالك مرشح دائم للبطولات.. وإيشو يمتلك موهبة وحلولًا مميزة

أكد المعلق الكروي أحمد الطيب أن فريق الزمالك مرشح دائم للفوز بالبطولات حتى في أصعب الظروف، مشير إلى أن نتائج الفريق محليا وقاريا في الموسم الحالي جيدة رغم عدم الوصول لأفضل مستوى.

وقال أحمد الطيب في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبد الجليل إن معتمد جمال المدير الفني للزمالك يعمل في ظروف صعبة ويقود الفريق بشكل دقيق والأهم هو تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.

وأضاف أحمد الطيب إن عبد الله السعيد يقوم بتوزيع مجهوده على مدار المباراة ويستطيع صناعة الفارق في أي وقت بخبراته الكبيرة، مشيرا إلى أن الأنجولي شيكو بانزا يمتلك السرعات كبيرة وحلول فردية مميزة.

واختتم "الطيب" تصريحاتخ بالإشادة بإمكانيات أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب الزمالك الشاب مؤكدَا أنه يمتلك موهبة جيدة ويمتلك حلول كثيرة في الملعب.