ماهر غريب يكشف موقف الزمالك من اعتذار أحمد فتوح للجماهير

أكد ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، أن مسألة اعتذار أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، للجماهير، تعود إلى اللاعب نفسه، مشيرًا إلى أن ظهوره خلال المباراة الأخيرة اتسم بالاتزان، ولم يدخل في أي مشادات مع الجماهير أو يرد على هتافاتهم.

وأوضح غريب، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن فتوح سبق أن تعرض لعقوبة مالية قدرها مليون جنيه، بينما تقل قيمة العقوبة الحالية عن هذا المبلغ.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن النادي سيدرس أي عرض مغرٍ للاعب، لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبله.