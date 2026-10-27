قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المقاولون العرب: محمد عبد الناصر ينضم إلى الأهلي في يناير المقبل
تحرك عربي لإنقاذ السودان.. نبيل فهمي يطرق أبواب السلام من الخرطوم
هل أذكار الصباح فرض أم سنة؟.. 10 أسرار تجعلك تندم لتركها
وفاة رجل سبعيني في حادث تسلا تثير مخاوف جديدة بشأن القيادة الذاتية
تحذير دولي من مجاعة في السودان خلال الأشهر المقبلة ومطالب بفتح مسارات الإغاثة
ذعر الموساد في لبنان.. توقيف فلسطينيين يحملان أرقامًا إسرائيلية يشعل شائعات التجسس
ليس أحمد رضا وحده.. سهام صالح تكشف غضب نجوم الأهلي من مقاعد البدلاء
ميدو عن أحمد فتوح: لازم يمشي من الزمالك حتى لو هيروح الأهلي
رغم مواقف مامداني.. شرطة نيويورك تسعى لإبرام صفقة مع شركة استخبارات إسرائيلية بـ 750 ألف دولار
عيب توصلوا للمرحلة دي.. شبانة يهاجم إدارة الزمالك بعد 10 هزائم أمام الأهلي
داليا مصطفى من داخل المسجد النبوي: جيت صدفة.. ادعولي بقى أحج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحذير دولي من مجاعة في السودان خلال الأشهر المقبلة ومطالب بفتح مسارات الإغاثة

اطفال السودان
اطفال السودان
فرناس حفظي

حذّرت المفوضية الأوروبية وحكومات 32 دولة من تدهور الأوضاع الغذائية في السودان، وخطر حدوث مجاعة خلال الأشهر المقبلة، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكد البيان المشترك، أن التحذير الذي أطلقته مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يستدعي تحركًا فوريًا، مشددًا على أنه لا مجال لإضاعة الوقت في مواجهة خطر المجاعة.

وأوضح البيان أن نحو 19.5 مليون شخص، بما يعادل 41% من سكان السودان، يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم 5 ملايين شخص يعانون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي. وحذّر من أن عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد قد يتجاوز 825 ألف طفل، إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتغيير مسار الأزمة.

مطالب بإزالة عراقيل المساعدات الإنسانية

وشدد الموقعون على البيان على أن النزاع المسلح يمثل المحرك الرئيسي لأزمة الجوع في السودان، في ظل النزوح الواسع وتضرر البنية التحتية وتعطل الرعاية الصحية والإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد والأسواق.

وأشار البيان إلى أن عرقلة وصول المساعدات، إلى جانب آثار ظاهرة «النينيو» وما صاحبها من تراجع الأمطار واتساع الجفاف في أكثر من نصف البلاد، تزيد من حدة الأزمة الغذائية.

وطالب أطراف النزاع بإزالة جميع العقبات أمام المساعدات الإنسانية، وضمان وصولها بصورة كاملة وآمنة وسريعة ودون عوائق، إلى جانب توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني.

ودعا البيان إلى السماح بتنفيذ العمليات الإغاثية عبر جميع الطرق العابرة لخطوط التماس والحدود، بما في ذلك إتاحة الوصول الجوي إلى إقليم دارفور، بما يسهم في تسريع إيصال المساعدات وتمكين عمليات الإجلاء الطبي للعاملين في الإغاثة عند الضرورة.

كما طالب بتسهيل إجراءات التأشيرات والتخليص الجمركي، وتمديد صلاحية تأشيرات العاملين وتصاريح سفرهم، وإزالة الرسوم والتصاريح الإضافية والإجراءات البيروقراطية التي تؤخر وصول المساعدات إلى المتضررين.

دعوة لزيادة التمويل وحماية البنية التحتية المدنية

ودعا الموقعون أطراف النزاع إلى الامتناع عن استهداف البنية التحتية المدنية، بما يشمل المنشآت الزراعية والنظم الغذائية الضرورية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني والمنشآت الإغاثية.

كما حثّ البيان المجتمع الدولي على زيادة التمويل الإنساني بصورة عاجلة، ودعا مؤسسات التنمية والتمويل إلى تكييف برامجها مع احتياجات الأمن الغذائي في السودان، وتوجيه الدعم إلى المناطق الأكثر تضررًا.

وشدد على أهمية دعم الموسم الزراعي الشتوي وتعزيز المبادرات المحلية، بهدف الحد من خطر المجاعة وضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي التحذير في ظل استمرار الحرب في السودان منذ أبريل 2023، وما خلّفته من نزوح واسع وتدهور في الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية، وسط مخاوف من اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة.

المفوضية الأوروبية السودان الأوضاع الغذائية الأزمة الإنسانية المساعدات الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

حالة الطقس الأيام القادمة

حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار وسيول رعدية تضرب عدة محافظات

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين يتخطى ال 50 ألف جنيه

زيادة أكثر من 1000 جنيه.. الجنيه الذهب يتخطى الـ50 ألفا.. إلى أين وصلت الأسعار اليوم

الذهب يعود للارتفاع عالمياً اليوم الاثنين

بعد 3 أشهر من الهبوط.. الذهب يفاجئ الجميع ويقفز فوق 4000 دولار

ريهام عبد الغفور

هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

احمد فتوح

الزمالك يحسم الجدل بشأن تحويل عقود لاعبين للنيابة والتجديد لـ أحمد فتوح

تراجع أسعار النفط اليوم الاثنين

خسائر بالمليارات في ساعات.. النفط يتراجع رغم هجمات الحوثيين على السعودية

وزير التربية والتعليم

بالأرقام .. ننشر تفاصيل جدول زيادات رواتب المعلمين بعد إعلانها رسميا اليوم

ترشيحاتنا

إيمان عز الدين

إيمان عز الدين: كفاية تضحية.. اختيار نفسك أحيانا أعظم قرار في حياتك

الرمان

طريقة عمل سلطة الرمان في المنزل.. وصفة منعشة وصحية بخطوات بسيطة

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بالصور

بعد زيادة الأسعار.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. سر القوام الناجح

طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض كل صباح؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد