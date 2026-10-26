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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي من الخرطوم: الجامعة العربية ملتزمة بدعم سيادة السودان ووحدة أراضيه

المؤتمر الصحفي لنبيل فهمي الأمين العام للجامعة العربية
المؤتمر الصحفي لنبيل فهمي الأمين العام للجامعة العربية
الديب أبوعلي

أكد الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التزام الجامعة بدعم سيادة السودان ووحدة أراضيه ومساندة مؤسساته الوطنية، مشددًا على أهمية تحقيق السلام والاستقرار في البلاد ودعم جهود إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى العاصمة السودانية الخرطوم، التي تأتي في إطار اهتمام العالم العربي بالقضية السودانية وضرورة العمل على معالجتها.

والتقى الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الدكتور نبيل فهمي، اليوم الاثنين، بالقصر الجمهوري في الخرطوم، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محيي الدين سالم، والقائم بأعمال سفارة السودان لدى جمهورية مصر العربية السفير عمر الفاروق.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن السودان يمثل أهمية خاصة في الوطن العربي، مشيرًا إلى أدواره المشهودة في دعم القضايا العربية ونصرتها، ومؤكدًا التزام الجامعة العربية بمساندة السودان في الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية.

اهتمام العالم العربي بالقضية السودانية

وأوضح فهمي أن زيارته إلى السودان تعكس اهتمام العالم العربي بالقضية السودانية وضرورة معالجتها، مؤكدًا التزام الجامعة العربية بحماية مصالح السودان، في إطار القرارات الصادرة عن المجالس الوزارية العربية، سواء على المستوى الوزاري أو على مستوى القمة.

وأشار إلى أن هذه القرارات تستهدف، في مجملها، تحقيق السلام والاستقرار في السودان، ودعم عمليات إعادة الإعمار، بما يعزز فرص استعادة الأوضاع في البلاد.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه سيواصل حواراته ولقاءاته مع المسؤولين السودانيين ولجنة تهيئة الحوار السوداني، مؤكدًا انفتاحه على الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن سبل إرساء السلام واستعادة الأوضاع في السودان.

وتؤكد تصريحات فهمي، عقب لقائه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، استمرار اهتمام جامعة الدول العربية بتطورات الأوضاع في السودان، ودعمها لسيادة البلاد ووحدة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، إلى جانب العمل على تحقيق السلام والاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار.

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