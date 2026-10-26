شوبير : انتصار الأهلي على الزمالك في دورى المرتبط لكرة السلة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن نتيجة المواجهة التي جمعت بين فريقي كرة السلة بالنادي الأهلي ونادي الزمالك ضمن منافسات دورى المرتبط.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

: «الأهلي يفوز علي الزمالك بنتيجة 89-77 ضمن مباريات دورى المرتبط لكرة السلة

حيث حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا وقويًا على نظيره ومنافسه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 89-77، في المواجهة القوية التي أقيمت بين الفريقين على صالة الأهلي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي (دور الثمانية) من بطولة دورى المرتبط لكرة السلة.

وشهدت المباراة أجواء حماسية وندية كبيرة بين اللاعبين على مدار الأشواط الأربعة، قبل أن تحسم خبرة لاعبي الأهلي اللقاء لصالحهم بنتيجة 89-77.

وفي نفس السياق، حقق فريق شباب سلة الأهلي (تحت 16 عامًا) فوزاً كبيراً و مستحقاً على نظيره الزمالك بنتيجة 99-28، ضمن مباريات نفس الجولة من بطولة دورى المرتبط التي تجمع بين نتائج الفريق الأول والناشئين.