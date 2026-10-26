العراق والصين تبحثان ملفات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس

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بحث وزير الاتصالات العراقي مصطفى سند، اليوم الإثنين، في بكين، مع وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني “لي ليتشنج”، ملفات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس.

وذكرت وزارة الاتصالات العراقية- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه تم خلال اللقاء، بحث الملفات المشتركة لقطاع الاتصالات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس (5G).

وأضافت أن الجانب الصيني أبدى رغبته بتوسيع مجالات التعاون التقني وتبادل الخبرات مع العراق بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة خدمةً لمصالح البلدين.