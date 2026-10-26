استخراج جواز السفر 2026 لأول مرة.. الأوراق المطلوبة والرسوم وخطوات التقديم

يعد استخراج جواز السفر من الإجراءات الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون الراغبون في السفر إلى الخارج، سواء للعمل أو الدراسة أو السياحة، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن المستندات المطلوبة والرسوم المحددة ومدة استخراج الوثيقة لأول مرة خلال عام 2026.

استخراج جواز السفر 2026 لأول مرة

وتوفر وزارة الداخلية خدمات إصدار جوازات السفر من خلال مكاتب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، إلى جانب الخدمات الإلكترونية المتاحة وفقا للضوابط المنظمة، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملة.

خطوات استخراج جواز السفر لأول مرة من مكاتب الجوازات

يمكن للمواطن الراغب في استخراج جواز سفر لأول مرة التوجه إلى مكتب الجوازات المختص، مع تجهيز المستندات المطلوبة واستيفاء البيانات اللازمة لإتمام الطلب.

وتشمل خطوات استخراج جواز السفر ما يلي.

1. التوجه إلى مكتب الجوازات والهجرة والجنسية المختص بمحل الإقامة.

2. الحصول على نموذج طلب استخراج جواز السفر واستيفاء البيانات المطلوبة بدقة.

3. تقديم بطاقة الرقم القومي والمستندات المطلوبة وفقا لسن المتقدم وحالته الشخصية.

4. تقديم المستندات الخاصة بالموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، عند انطباق الشروط.

5. سداد الرسوم المقررة وفقا لنوع الخدمة ومدة الإنجاز المتاحة.

6. الاحتفاظ بإيصال السداد ومتابعة موعد استلام جواز السفر وفقا للإجراءات المحددة.

وينبغي التأكد من صحة البيانات المسجلة في الطلب ومطابقتها للمستندات الرسمية، لتجنب تأخير إصدار جواز السفر أو الحاجة إلى استكمال بيانات إضافية.

رسوم استخراج جواز السفر 2026

تختلف تكلفة استخراج جواز السفر وفقا لنوع الخدمة وسرعة إنجاز الطلب، سواء من خلال الخدمة العادية أو الخدمات العاجلة.

وبحسب الرسوم الواردة في البيانات المتداولة عن الخدمة، جاءت التكلفة على النحو التالي.

- جواز السفر المستعجل في اليوم نفسه 1600 جنيه.

- جواز السفر المستعجل خلال يومين 1300 جنيه.

- جواز السفر العادي 1110 جنيهات، مع مدة تسليم معلنة تبلغ 3 أيام عمل.

وينصح بمراجعة مكتب الجوازات المختص أو القنوات الرسمية لوزارة الداخلية قبل التقديم، للتأكد من الرسوم المطبقة فعليا ومدة التسليم المتاحة، إذ قد تختلف التفاصيل وفقا للخدمة والإجراءات المعمول بها وقت تقديم الطلب.

استخراج جواز السفر 2026 لأول مرة

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

يتعين على المتقدم تجهيز المستندات اللازمة لإثبات هويته وبياناته الشخصية، مع مراعاة اختلاف بعض الأوراق وفقا للسن والحالة الاجتماعية والموقف التجنيدي.

وتشمل المستندات المطلوبة عادة ما يلي.

- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول للمواطنين الذين بلغوا 16 عاما فأكثر.

- شهادة الميلاد المميكنة لمن هم دون 16 عاما.

- 4 صور شخصية حديثة وفقا للمواصفات المعتمدة، مع خلفية بيضاء.

- مستند الموقف من التجنيد أو شهادة الإعفاء النهائي بالنسبة للذكور، وفقا للحالة التجنيدية.

- شهادة المؤهل الدراسي عند الحاجة لإثبات المؤهل، إذا لم يكن مثبتا في بطاقة الرقم القومي أو البيانات الرسمية، مع مراعاة الضوابط المتعلقة بالضمان المالي إن وجدت.

- وثيقة الزواج عند الحاجة لإثبات اسم الزوج أو الزوجة أو استكمال البيانات المطلوبة.

وقد تطلب جهة الإصدار مستندات إضافية وفقا لحالة مقدم الطلب، لذلك يفضل التأكد من القائمة النهائية للأوراق المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب.

خطوات استخراج جواز السفر إلكترونيا

يمكن للمواطنين الاطلاع على الخدمات الإلكترونية التي توفرها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عبر القنوات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية، مع مراعاة أن إتاحة التقديم الإلكتروني وشروطه قد تختلف وفقا لنوع الخدمة وحالة المتقدم.

وتبدأ الإجراءات بالدخول إلى المنصة الرسمية المتاحة للخدمة وإنشاء حساب أو تسجيل الدخول، ثم اختيار الخدمة المطلوبة وإدخال البيانات الشخصية بصورة صحيحة.

وبعد ذلك، يستكمل المتقدم البيانات ويرفق المستندات المطلوبة وفقا للتعليمات الظاهرة على المنصة، ثم يسدد الرسوم إلكترونيا إذا كانت هذه الخاصية متاحة للخدمة المختارة.

ويتعين على مقدم الطلب متابعة حالة المعاملة والالتزام بالتعليمات الخاصة باستكمال الإجراءات واستلام جواز السفر، إذ قد تستلزم بعض الحالات الحضور إلى مكتب الجوازات للتحقق من البيانات أو تقديم مستندات إضافية.

استخراج جواز السفر 2026 لأول مرة

ضوابط استخراج جواز السفر 2026

يتطلب استخراج جواز السفر تقديم بيانات دقيقة ومستندات رسمية سارية أو معتمدة وفقا لطبيعة كل مستند، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لإصدار وثائق السفر.

وتختلف المتطلبات بحسب عمر المتقدم، ومدى ثبوت المؤهل الدراسي، والحالة الاجتماعية، والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، وغيرها من البيانات التي تؤثر في استكمال الطلب.

كما ينبغي التأكد من أن الصور الشخصية والمستندات المقدمة مطابقة للمواصفات المطلوبة، ومراجعة الرسوم ومدة استخراج الجواز من الجهات الرسمية قبل بدء الإجراءات.

وتسهم الخدمات الإلكترونية، إلى جانب مكاتب الجوازات المنتشرة بالمحافظات، في تسهيل حصول المواطنين على وثائق السفر، مع ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية لتجنب الالتباس بشأن الرسوم أو الأوراق المطلوبة أو مواعيد الاستلام.