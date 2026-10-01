محافظ البحر الأحمر يسلّم 5 سيدات هدايا العمرة وجوازات السفر قبل سفرهن للأراضي المقدسة

سلّم الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، خمس سيدات من أبناء المحافظة، تم اختيارهن لأداء مناسك العمرة من خلال صندوق تحيا مصر، هدايا العمرة وتذاكر السفر وجوازات السفر، قبل توجههن إلى الأراضي المقدسة.

جاء ذلك بحضور المهندس حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وعمرو التهامي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، وهيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، وعبد المبدئ أحمد، وكيل مديرية التضامن.

تسهيل إجراءات السفر

وحرص المحافظ على توديع المعتمرات قبل توجههن إلى مطار القاهرة، استعدادًا للسفر، متمنيًا لهن رحلة آمنة وعمرة مقبولة والعودة إلى أسرهن سالمات.

وأوضح البرقي أن المحافظة عملت على تيسير الإجراءات الخاصة بالمعتمرات، بداية من استخراج جوازات السفر وإنهاء الإجراءات المطلوبة للسفر، وصولًا إلى توفير وسيلة انتقال لنقلهن إلى مطار القاهرة.

إشادة بدعم صندوق تحيا مصر

وأكد محافظ البحر الأحمر أهمية الدور الذي يقوم به صندوق تحيا مصر في دعم أبناء المحافظة، مشيرًا إلى حرص الأجهزة التنفيذية على تقديم التيسيرات اللازمة للمستفيدين من المبادرات والبرامج التي تستهدف خدمة المواطنين وتوفير سبل الرعاية لهم.

من جانبهن، أعربت المعتمرات عن سعادتهن باختيارهن لأداء مناسك العمرة، ووجهن الشكر إلى محافظ البحر الأحمر وصندوق تحيا مصر على الدعم والتيسيرات التي ساعدت في استكمال إجراءات سفرهن إلى الأراضي المقدسة.