خطوات استخراج جواز السفر لأول مرة والأوراق المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات استخراج جواز السفر 2026 لأول مرة والأوراق المطلوبة والرسوم المقررة لإنهاء الإجراءات خاصة الراغبين في السفر إلى الخارج للعمل أو الدراسة أو السياحة.

وتتيح وزارة الداخلية خدمات استخراج جوازات السفر من خلال مكاتب الجوازات والهجرة والجنسية المنتشرة بمختلف المحافظات مع توفير خدمات إلكترونية لتسهيل تقديم الطلبات وإنجاز الإجراءات.

خطوات استخراج جواز السفر

خطوات استخراج جواز السفر من مكاتب الجوازات

يمكن للمواطن الراغب في استخراج جواز سفر لأول مرة التوجه إلى مكتب الجوازات المختص بمحل إقامته واتباع الإجراءات التالية.

التوجه إلى مكتب الجوازات والهجرة والجنسية التابع لمحل الإقامة.

الحصول على نموذج رقم 92 الخاص بطلب استخراج جواز السفر.

استيفاء البيانات المطلوبة في النموذج والتأكد من صحتها.

تقديم المستندات المطلوبة وفقا للحالة الشخصية للمتقدم.

سداد الرسوم المقررة لاستخراج جواز السفر.

الاحتفاظ بإيصال السداد لحين استلام جواز السفر في الموعد المحدد.

رسوم استخراج جواز السفر 2026

تختلف رسوم استخراج جواز السفر وفقا لسرعة إنجاز الطلب وموعد استلام الوثيقة.

ويبلغ سعر استخراج جواز السفر المستعجل وتسلمه في نفس يوم التقديم 1600 جنيه.

وتبلغ رسوم استخراج جواز السفر المستعجل وتسلمه خلال يومين 1300 جنيه.

ويبلغ سعر استخراج جواز السفر العادي 1110 جنيهات ويتم تسليمه بعد 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

خطوات استخراج جواز السفر

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

يتعين على المواطن تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية عند التقدم لاستخراج جواز السفر لأول مرة وتشمل ما يلي.

بطاقة الرقم القومي سارية المفعول لمن بلغ 16 عاما فأكثر.

شهادة ميلاد مميكنة لمن هم دون 16 عاما.

4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

شهادة الموقف من التجنيد أو شهادة الإعفاء النهائي بالنسبة للذكور وفقا للحالة التجنيدية.

المؤهل الدراسي لإثبات المؤهل وفي حال عدم إثباته قد يطلب سداد الضمان المالي المقرر.

وثيقة الزواج لإثبات اسم الزوج أو الزوجة إذا لم يكن الاسم مثبتا في البيانات الرسمية.

خطوات استخراج جواز السفر إلكترونيا

تتيح الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الخاصة باستخراج جواز السفر وفقا للضوابط والإجراءات المحددة.

وتبدأ الإجراءات من خلال إنشاء حساب على المنصة الإلكترونية وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

بعد ذلك يتم رفع المستندات المطلوبة ومنها الصورة الشخصية وبطاقة الرقم القومي والمستندات الأخرى وفقا لحالة المتقدم.

كما يمكن إرفاق مستند الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور عند الحاجة ووثيقة الزواج إذا كانت مطلوبة لإثبات البيانات.

ويتم سداد الرسوم إلكترونيا ثم استكمال إجراءات الطلب وتحديد طريقة وموعد استلام جواز السفر وفقا للخدمة المتاحة.

خطوات استخراج جواز السفر

ضوابط استخراج جواز السفر 2026

تتطلب إجراءات استخراج جواز السفر تقديم بيانات ومستندات صحيحة ومحدثة حتى يتم تسجيل بيانات صاحب الطلب بصورة دقيقة. وتختلف بعض المستندات المطلوبة وفقا للسن والحالة الاجتماعية والموقف التجنيدي وغيرها من البيانات الشخصية.

وتأتي إتاحة الخدمات الإلكترونية إلى جانب مكاتب الجوازات في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات استخراج وثائق السفر وتقليل الوقت اللازم لإنهاء المعاملات مع الالتزام بالضوابط والقواعد القانونية المنظمة لإصدار جوازات السفر.