علاء نبيل: جواز السفر حرم علي محمود من اللعب مع مصر في كأس العالم

أكد علاء نبيل، نجم المقاولون العرب السابق، أن علي محمود، لاعب الأهلي، كان ضمن حسابات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر للمشاركة في كأس العالم، أثناء تواجده في إنبي، مشيرًا إلى أنه كان ضمن القائمة المبدئية قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية.

الاهلي

وقال نبيل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "علي محمود وهو في إنبي كان من ضمن اللاعبين اللي كانوا في حسابات حسام حسن للمشاركة في كأس العالم، وكان في القائمة المبدئية، ولكن في القائمة النهائية تم اختيار نبيل عماد دونجا مكانه بسبب أزمة في جواز سفره".

وأضاف: "علي محمود هو البديل الوحيد لإمام عاشور في منتخب مصر".

وتابع: "لاعبو الأهلي جزء من نجاح منتخب مصر في كأس العالم، ومن غير المعقول اتهام حسام حسن بمجاملة لاعبي الأهلي في القائمة".

وعن الدورة التدريبية للحصول على الرخصة التدريبية "PRO"، قال علاء نبيل: "الدورة التدريبية PRO مفيش حد في مصر حصل عليها، وكان موجود حسام حسن وحلمي طولان، والعميد تحدث عن المنتخب والأجواء كانت جميلة، وعند التقاط الصورة التذكارية مع العميد، حلمي طولان لم يكن موجودًا بحسن نية لأنه لم يكن يعرف".