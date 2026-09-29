وظائف برواتب 15 ألف جنيه.. قدم الآن

تتجه أنظار الباحثين عن فرص عمل جديدة إلى إعلانات وزارة العمل التي تتضمن وظائف شاغرة في عدد من شركات القطاع الخاص بمختلف المحافظات.

وأعلنت الوزارة عن 958 فرصة عمل جديدة في 43 شركة خاصة داخل 12 محافظة وذلك في إطار جهود توفير وظائف لائقة ومناسبة للشباب ودعم انتقالهم إلى سوق العمل.

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وظائف برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه

وتتضمن فرص عمل لدى شركة لتصنيع الأدوات الصحية بعدد من التخصصات والمهن المختلفة حيث تصل بعض الرواتب إلى 15 ألف جنيه شهريا وفقا للوظيفة والخبرة المطلوبة.

وتشمل الوظائف المعلنة ما يلي.

مطلوب أمين مخازن بعدد 1 وظيفة وبراتب 10000 جنيه.

مطلوب فني كهرباء بعدد 1 وظيفة وبراتب 15000 جنيه.

مطلوب 3 عمال مكبسن براتب 8000 جنيه.

مطلوب 12 عامل مخارط براتب 7200 جنيه.

مطلوب 10 عمال تعبئة وتغليف.

مطلوب 3 عمال تحميل.

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شروط التقديم على وظائف وزارة العمل

تتضمن فرص العمل المعلنة عددا من الشروط التي تختلف بحسب طبيعة كل وظيفة والتخصص المطلوب.

ويشترط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال أو متوسط وفقا للمهنة المتقدم إليها.

كما تتراوح أعمار المتقدمين بين 18 و35 عاما.

وتتراوح الرواتب المعلنة للوظائف وفقا للمهنة والخبرة حيث تبدأ من 7200 جنيه وتصل إلى 15000 جنيه لبعض التخصصات.

كما تتطلب بعض الوظائف خبرة تتراوح بين 5 و10 سنوات وفقا لطبيعة العمل.

مكان التقديم على الوظائف

حددت الشركة مقرها في القطعة 1 بلوك 9 بجنوب المنطقة الصناعية في الإسكندرية لاستقبال الراغبين في التقدم للوظائف المعلنة واستكمال إجراءات التقديم وفقا للشروط المطلوبة لكل وظيفة.

طرق التقديم على وظائف وزارة العمل

أوضحت وزارة العمل أن التقديم على فرص العمل الواردة في نشرة التوظيف الأسبوعية يتم من خلال عدة قنوات لتسهيل وصول الباحثين عن عمل إلى الوظائف المتاحة.

ويمكن التقديم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر.

كما يمكن التوجه إلى مديريات العمل التابعة للوزارة في مختلف المحافظات.

ويتيح التقديم أيضا التواصل المباشر مع الشركات المعلنة عن الوظائف وفقا لبيانات كل فرصة عمل.

كما يمكن متابعة الوظائف المتاحة والتقديم عليها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

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نشرة التوظيف الأسبوعية لوزارة العمل

تواصل وزارة العمل إصدار نشرات التوظيف الدورية التي تتضمن فرص عمل جديدة في شركات القطاع الخاص بمختلف التخصصات والمؤهلات بهدف مساعدة الشباب والباحثين عن فرص مناسبة على الوصول إلى الوظائف المتاحة.

وتأتي هذه الجهود بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية وتحسين فرص التشغيل ودعم الاستقرار المهني للشباب بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة.