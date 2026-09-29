قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقيت بخير.. جميل عزيز يكشف تطورات حالته الصحية
"الاتحاد الأوروبي": ندعم برامج التنمية في مصر لتأهيل الأجيال الجديدة لسوق العمل
سفير فرنسا: الاقتصاد المصري يتمتع بديناميكية قوية توفر فرصًا واعدة
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في أفريقيا وأوروبا والخليج
عمر مرموش في مرمى الانتقادات.. لماذا تأخر انفجار نجم مصر مع توتنهام؟
بالأسماء.. 6 دوائر جنايات و2 مستأنف بـ محكمة عابدين في العام القضائي الجديد
روحي شوفي لك عريس.. فتاة توثق مشادة مع مسن داخل المترو: الحقوني
هل ترتفع أسعار السلع 20% ؟.. رئيس تجارية الجيزة يحسم الجدل ويكشف التفاصيل
عراقجي: فتح هرمز مشروط بتنفيذ 7 مطالب إيرانية
مصر تستضيف سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى بالعلمين الجديدة
إيران تحذر: لن تبيع أي دولة بالمنطقة النفط إذا منعت طهران من تصديره
مصر تجمع القادة الأفارقة في العلمين لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يعلن تكريم نادية الجندى خلال دورته السادسة

نادية الجندى
نادية الجندى
أ ش أ

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، برئاسة الكاتب الصحفى والناقد السينمائى الدكتور ياسر محب، انطلاق فعاليات الدورة السادسة من المهرجان خلال الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر 2026، فى دورة جديدة تواصل الاحتفاء بالسينما والثقافة والحوار بين مصر ودول العالم الفرنكوفونى، إلى جانب تسليط الضوء على محطات بارزة فى تاريخ الفن السابع.

وقد كشفت إدارة المهرجان عن اختيار الفنانة الكبيرة، النجمة نادية الجندى، الملقبة بـ "نجمة الجماهير"، لتكون نجمة تكريم الدورة السادسة، تقديرا لمسيرتها السينمائية الطويلة، وما تمثله من حضور فني وجماهيرى بارز وخاص فى تاريخ السينما المصرية.

وحول تكريم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية لها، قالت النجمة نادية الجندى : "سعيدة وفخورة بتكريمى فى الدورة السادسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، وأعتز بهذا التقدير من مهرجان مميز ومختلف، يحتفى بالسينما و يفتح مساحة للحوار و التواصل بين الثقافات..فكل تكريم أحصل عليه يحمل بالنسبة لى قيمة خاصة، لأنه يذكرنى بمحطات طويلة عشتها مع الفن و الجمهور".

وأضافت النجمة نادية الجندى : "أؤمن بأن الفنان يظل مرتبطاً بجمهوره، وأن أجمل ما يمكن أن يحققه هو أن يترك أثراً طيباً فى وجدان الناس، ولذلك أعتبر محبة الجمهور لى طوال مشوارى الفنى هى التكريم الأكبر والأبقى".

ووجهت نادية الجندى رسالة إلى جمهورها ومحبيها فى مصر والوطن العربى وفى كل دول العالم قائلة : "شكراً لكم على حبكم ودعمكم لى طوال مشوارى الفنى، فأنتم دائماً جزء أساسى من كل نجاح حققته، و أتمنى أن يظل الفن قادرا على إسعاد الناس وجمعهم حول قيم ومعانى جميلة، مثلما كنت أحرص دائماً على ذلك، على مدار مشوار عطائى الفنى".

من جهته، قال الدكتور ياسر محب، رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية : "اختيارنا للفنانة الكبيرة النجمة نادية الجندى لتكريم الدورة السادسة لم يكن اختيارا عاديا، وإنما جاء تقديرا لمسيرة فنية وجماهيرية امتدت لعقود، واستطاعت خلالها أن تصنع لنفسها مكانة خاصة فى تاريخ السينما المصرية".

وأضاف : "النجمة نادية الجندى تمثل نموذجا للفنانة التى لم تكتف بالنجومية، و إنما استطاعت أن تجعل من اسمها علامة مرتبطة بمرحلة مهمة من تاريخ السينما المصرية، وأن تقدم خلال مشوارها مجموعة متنوعة من الشخصيات والموضوعات والقضايا".

وأكد رئيس المهرجان: "حين نحتفى بتاريخ السينما، فإننا لا نحتفى بالأفلام فقط، وإنما نحتفى أيضا بالفنانين الذين أصبحوا جزءا من ذاكرة هذا الفن، والفنانة نادية الجندى واحدة من الأسماء التى ارتبطت بذاكرة أجيال كاملة من الجمهورين المصرى والعربى".

وأشار ياسر محب إلى أن النجمة نادية الجندى نجحت فى معالجة مختلف القضايا بأسلوب فنى خاص لم يخل من الترفيه والإمتاع والإبهار..لافتاً إلى أن تكريم "نجمة الجماهير" يمثل كذلك احتفاء بالحضور النسائى المؤثر فى السينما المصرية، وبقدرة الفنانة المصرية على صناعة مسيرة طويلة ومتنوعة والحفاظ على حضورها فى صناعة السينما ووجدان الجمهور.

ويمتد مشوار النجمة نادية الجندى السينمائى والفنى لأكثر من خمسة عقود، بدأت خلاله مبكراً بالمشاركة فى فيلم "جميلة"، قبل أن تتدرج فى عدد من الأدوار السينمائية، وصولاً إلى البطولة التى رسخت حضورها الجماهيرى مع فيلم "بمبة كشر" عام 1974، والذى شكل محطة مهمة فى مسيرتها السينمائية.

وقدمت النجمة نادية الجندى خلال مشوارها مجموعة من أبرز الأفلام، من بينها "الباطنية" و"وكالة البلح" و"المدبح" و"خمسة باب" و"جبروت امرأة" و"شهد الملكة" و"الضائعة" و"الإرهاب"، ثم واصلت حضورها خلال تسعينيات القرن الماضى بأعمال من بينها "مهمة فى تل أبيب" و"حكمت فهمى" و"امرأة هزت عرش مصر" و"بونو بونو" و"اغتيال" و"48 ساعة فى إسرائيل"، إلى جانب عدد من الأعمال التليفزيونية البارزة.

ويتجاوز رصيد النجمة نادية الجندى السينمائى 60 فيلما، تعاونت خلالها مع عدد كبير من أبرز المخرجين والكتاب فى تاريخ السينما المصرية، كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات من مهرجانات ومؤسسات سينمائية وفنية داخل مصر وخارجها.

وتنوعت موضوعات أعمالها بين الأفلام الاجتماعية والسياسية والتشويقية وأفلام الجاسوسية، وهو تنوع أسهم فى تكوين حضور فنى خاص لها، وجعل اسمها حاضرا بقوة فى ذاكرة الجمهور المصرى والعربى.

وسبق تكريم نادية الجندى فى عدد من المحافل السينمائية المصرية والعالمية، من بينها مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 2006، ومهرجان دمشق السينمائى الدولى عام 2008، ومهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف فى العام نفسه 2008، إلى جانب تكريمات أخرى عن مسيرتها وأعمالها.

وأكدت إدارة المهرجان أن الدورة السادسة ستواصل العمل على ترسيخ مكانة القاهرة كملتقى للسينما والثقافة والحوار بين الشعوب، من خلال برنامج يجمع بين عروض الأفلام والفعاليات الثقافية واللقاءات والندوات، مع الانفتاح على تجارب سينمائية متعددة من العالم الفرنكوفونى وخارجه.

ويأتى ذلك امتدادا للنهج الذى تبناه المهرجان منذ تأسيسه، والقائم على استخدام السينما كمساحة للحوار والتبادل الثقافى، وربط الجمهور المصرى بتجارب سينمائية متنوعة، إلى جانب تقديم صورة عن ثراء السينما المصرية وقدرتها على الحضور فى محيطها الفرنكوفونى، وكذلك العربى والإفريقى والدولى.

وتسعى الدورة السادسة إلى الجمع بين الاحتفاء بتاريخ السينما، والتعريف بالتجارب السينمائية المعاصرة، وتعزيز الحوار الثقافى والفرنكوفونى، من خلال برنامج يفتح مساحات للقاء بين صناع الأفلام و النقاد و المبدعين والمؤسسات الثقافية، ويؤكد الدور الذى يمكن أن تؤديه السينما فى مد جسور التواصل بين الشعوب والثقافات.

ومن خلال تكريم النجمة نادية الجندى والاحتفاء بتاريخ السينما والانفتاح على التجارب المعاصرة، تواصل الدورة السادسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية تقديم مصر والقاهرة باعتبارهما مساحة للقاء السينمائى والثقافى، ومنصة للحوار بين المبدعين و الجمهور من مصر و العالم الفرنكوفونى.

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية الدكتور ياسر محب الدورة السادسة نادية الجندى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

تعادل منتخب تونس مع بوتسوانا

ارحلوا كفاكم عبثًا.. عصام الشوالي يفتح النار على لاعبي تونس بعد التعادل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

الشناوي

تعظيم سلام.. نجم الزمالك يشيد بالأهلي بعد تجديد عقد الشناوي

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

دعاء لقضاء الحاجة

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق.. ابدأ يومك به واستعد لرؤية أحلامك أمامك

صورة جماعية لمجلس إدارة الزمالك

6 أفراد خارج سباق انتخابات الزمالك المقبلة.. أحمد حسن يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

منتدى مصر للتعدين

منتدى مصر للتعدين: إصلاحات مصر التعدينية تفتح الباب أمام رؤوس الأموال العالمية

نائب محافظ البنك المركزي المصري

البنك المركزي: 410 % نموا في محافظ الجهاز المصرفي لتمويل المشروعات المتوسطة

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يواصل مد غزة بأطنان من المساعدات الإنسانية

بالصور

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

بدون مواد الحافظة واقتصادى.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد