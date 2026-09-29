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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية القطرية تحذر مما يجري في الضفة الغربية

قطر
قطر
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية القطرية، قالت إنه  يجب بذل جهد مضاعف لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس.


وأضافت الخارجية القطرية أننا نحذر مما يجري في الضفة ومحاولة فرض واقع يتعارض مع التوافق الدولي، وأنه يجب حماية منشآت البنية التحتية في المنطقة وأي تهديد لها انتهاك للقانون الدولي.


وتابعت:  الجهد منصب حاليا على بناء أرضية مشتركة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وجهود الوساطة القطرية مستمرة ولا نرى أي حل آخر غير الحل السلمي.


وأوضحت أن الاجتماعات مستمرة ونحن في إطار نقل رسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني.

الخارجية القطرية قطرية الخارجية القدس الانتهاكات الإسرائيلية

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