وزير الخارجية: وقعنا اليوم اتفاقية لاستثناء جوازات السفر الدبلوماسية المهمة من شرط الحصول على تأشيرة الدخول

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي بدر عبد العاطي: أود أن أتقدم بالتهنئة لوزير خارجية كازاخستان بمناسبة توليه هذا المنصب المهم، وإصراره إن تكون القاهرة أول عاصمة يزورها في إطار الزيارة السنوية بعد تولي مهام منصبه، مؤكدا تقدير الدولة لهذه المبادرة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخستاني: نشكر دولة كازاخستان الصديقة والشقيقة للمشاركة في أعمال الترميم التي تمت لأحد أهم مساجد العهد المملوكي هنا في القاهرة، مسجد السلطان بيبرس، ونأمل في استمرار هذا التعاون.

وأشار إلى انهما وقعا اليوم اتفاقية لاستثناء جوازات السفر الدبلوماسية لمهمة من شرط الحصول على تأشيرة الدخول، ونأمل في التوسع في هذه الاتفاقية في المستقبل.

وأشار إلى اللقاء الذى تم مع دولة رئيس الوزراء بالأمس مؤكدا انه كان مهما للحديث عن الربط اللوجستي بين البلدين الصديقين، وأيضا التعاون في مجالات مثل التعدين والطاقة الأحفورية، منوها أن هناك مجالات واعدة للتعاون بين البلدين.