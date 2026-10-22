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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: كازاخستان بوابة مصر إلى آسيا الوسطى ونعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن كازاخستان تمثل بوابة مهمة لمصر إلى منطقة آسيا الوسطى، مشددًا على حرص القاهرة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع أستانا، وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وكازاخستان

وقال وزير الخارجية إن مصر تعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع كازاخستان، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الفرص المتاحة لدى الجانبين.

وأشار "عبد العاطي" إلى أهمية الموقع الذي تتمتع به كازاخستان باعتبارها بوابة لمصر نحو أسواق منطقة آسيا الوسطى، وهو ما يعزّز فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، ويدعم توجه البلدين نحو توسيع نطاق التعاون المشترك.

الزراعة في مقدمة مجالات الشراكة

وأوضح وزير الخارجية أن قطاع الزراعة يأتي في مقدمة المجالات التي تعمل مصر على تعزيز التعاون فيها مع كازاخستان، في إطار الاهتمام بتطوير الشراكة الاقتصادية والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين.

وتعكس هذه الأولوية أهمية القطاع الزراعي ضمن مجالات التعاون التي يمكن البناء عليها لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، إلى جانب العمل على توسيع مجالات الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة لمصر وكازاخستان.

مصر تسعى لتوسيع آفاق الشراكة مع آسيا الوسطى

وتأتي تصريحات وزير الخارجية في إطار الاهتمام بتعزيز العلاقات المصرية مع دول آسيا الوسطى، والاستفادة من مكانة كازاخستان في المنطقة لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري.

وتسعى مصر من خلال تعزيز الشراكة مع كازاخستان إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الزراعة، بما يفتح المجال أمام مزيد من فرص التعاون بين البلدين.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي العلاقات المصرية

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