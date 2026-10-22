مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

علّق محمد حمدي زكي، مهاجم نادي القناة، على عدم احتفاله بالفوز على النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب محمد حمدي عبر حسابه على فيسبوك: "يارب الرسالة تكون وصلت عمري ما احتفل قدام الأهلي مهما كان دا بيتي عشت فيه سنتين من أجمل سنين حياتي مشاركتش ومش مهم الأسباب لكن كسبت حب جمهور غصب عن أي حد لازم يحترموا".

وكان الأهلي قد تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، ليهدر الفريق نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ترتيب الأهلي في الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف حسم التأهل إلى الدور المقبل، بعدما حقق الفوز في مواجهة الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، عقب تحويل تأخره في النتيجة إلى انتصار، ليصبح التعادل أو الفوز كافيًا لحسم بطاقة التأهل، وفقًا لنتيجة مباراة الذهاب.