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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يستبعد أسامة نور الدين من حساباته ويتابع محمود ممدوح تمهيدًا لحسم موقفه

محمود ممدوح
محمود ممدوح
سارة عبد الله

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، خلال ظهورها عبر برنامج «ملعب أون»، عن آخر تطورات موقف النادي الأهلي من الثنائي أسامة نور الدين، لاعب المغرب الفاسي، ومحمود ممدوح، في ظل الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة بشأن اهتمام القلعة الحمراء بالتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أسامة نور الدين خارج حسابات الأهلي

وأكدت ريهام حمدي أن أسامة نور الدين، لاعب المغرب الفاسي، سبق أن عُرض على النادي الأهلي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين منذ فترة، في ظل بحث النادي عن تدعيم مركز لاعب الوسط المدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت أن اللاعب لم يكن من الأسماء التي حددتها إدارة الأهلي أو رشحها فريق الاستكشاف بالنادي، وإنما جاء طرح اسمه من خلال أحد الوكلاء، قبل أن يُعرض على المسؤولين لدراسة إمكانية التعاقد معه.

وأضافت أن اللاعب حظي بإشادة من جانب بعض المسؤولين خلال الحديث عن إمكاناته، لكن المفاجأة تتمثل في خروجه تمامًا من حسابات الأهلي خلال الفترة الحالية، بسبب التحفظات على طريقة لعبه، خاصة ما يتعلق بالالتحامات العنيفة داخل الملعب.

وشددت على أن هذه الملاحظة كانت السبب الأساسي وراء استبعاد أسامة نور الدين من ترشيحات الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدة ابتعاده عن حسابات النادي في الوقت الحالي.

الأهلي يواصل متابعة محمود ممدوح

وفيما يتعلق بمحمود ممدوح، أوضحت ريهام حمدي أن اللاعب سبق أن عُرض على الأهلي منذ عدة سنوات، عندما كان يلعب في دوري الدرجة الثانية، لكن النادي لم يتعاقد معه في ذلك الوقت.

وأضافت أن تألق اللاعب اللافت خلال الموسم الحالي دفع الأهلي إلى إعادة النظر في مستواه ومتابعة تطوره، مشيرة إلى أن النادي يراقبه حاليًا وسيواصل متابعته خلال الفترة المقبلة، للوقوف على مدى قدرته على الحفاظ على مستواه.

ونفت الناقدة الرياضية وجود مفاوضات مع محمود ممدوح حتى الآن، مؤكدة أن الأمر لا يتجاوز مرحلة المتابعة والتقييم، في ظل وجود بعض الملاحظات الفنية التي يرغب مسؤولو الأهلي في التأكد من استمرارها أو تغيرها مع مشاركات اللاعب خلال الموسم الحالي.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن موقف الأهلي النهائي من محمود ممدوح سيتحدد بناءً على مستواه خلال الفترة المقبلة ومدى تطور الجوانب التي يتحفظ عليها النادي، دون وجود قرار نهائي حتى الآن بشأن التعاقد معه.

النادي الأهلي أسامة نور الدين محمود ممدوح

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