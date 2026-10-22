الدولار يلتقط أنفاسه.. سعر العملة الأمريكية اليوم في مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، بعد انخفاضه بنحو 40 قرشًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، ليسجل 54.33 جنيه للشراء و54.43 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

سعر الدولار بعد تراجع أمس

جاء استقرار الدولار في بداية تعاملات الخميس عقب التراجع الذي شهده أمس، وسط متابعة المتعاملين في السوق المصرفية لتحركات العملة الأمريكية في البنوك.

الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.33 جنيه للشراء و54.43 جنيه للبيع، وهي المستويات نفسها المسجلة في بنك مصر.

أعلى سعر للدولار في البنوك

سجل بنك نكست أعلى سعر للدولار بين البنوك الواردة في البيانات، عند 54.36 جنيه للشراء و54.46 جنيه للبيع.

فيما سجل الدولار في بنك قناة السويس 54.35 جنيه للشراء و54.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في عدد من البنوك

بلغ سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية 54.34 جنيه للشراء و54.44 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية والبنك المصري الخليجي وبنك فيصل الإسلامي وبنك التعمير والإسكان وبنك الاستثمار العربي وبنك الكويت الوطني والبنك المتحد والبنك المصري لتنمية الصادرات 54.33 جنيه للشراء و54.43 جنيه للبيع.

وتواصل أسعار الصرف في البنوك جذب اهتمام المتعاملين، في ظل أهمية متابعة أسعار الشراء والبيع قبل تنفيذ عمليات تحويل العملات.