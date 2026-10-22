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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد آذان العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
قسم الخدمات

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم، الخميس 22 أكتوبر، في محافظات مصر، للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث “جوجل” بشكل كبير طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما يرصده “صدى البلد” في عدد من المدن والمحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

صلاة الفجر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 5:34 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 12:39 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 3:52 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 6:17 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 7:35 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 5:40 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 12:45 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 3:56 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:21 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 7:40 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

صلاة الفجر اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 5:34 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 12:39 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 3:50 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 6:16 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 7:34 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

صلاة الفجر اليوم بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 5:34 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 12:39 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 3:54 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 6:20 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 7:36 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

صلاة الفجر اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 5:32 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 12:38 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 3:53 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 6:19 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 7:34 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة قنا

صلاة الفجر اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 5:28 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 12:34 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 3:49 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 6:15 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 7:30 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

صلاة الفجر اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 5:26 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 12:33 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 3:50 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 6:16 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 7:30 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة حلايب

صلاة الفجر اليوم مدينة حلايب في تمام الساعة 5:11 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم مدينة حلايب في تمام الساعة 12:18 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم مدينة حلايب في تمام الساعة 3:36 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم مدينة حلايب في تمام الساعة 6:03 مساءً.

صلاة العشاء اليوم مدينة حلايب في تمام الساعة 7:16 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

صلاة الفجر اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 5:22 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 12:27 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 3:41 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 6:07 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 7:23 مساءً.

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