قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر: الزمالك لا يجب أن يلوم الإعلام.. وبيانات الأندية وتهديداتها لاتحاد الكرة أمر خاطئ
التلفزيون الإيراني: طهران تستعد لحرب شاملة وتهدد بالرد على أي اعتداء أو اغتيال دون قيود
خبراء في الأمم المتحدة يحثون السلطات الهندية على وقف "استخدام القوة المفرطة" لقمع الاحتجاجات
جريمة وحشية وسط المقابر.. السجن المشدد 10 سنوات لعامل خطف تلميذًا واعتدى عليه بأسيوط
مصرع طالبين في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف
مهيب عبد الهادي: الزمالك أكبر من أي حد.. وفتوح وناصر منسي لازم يعرفوا قيمة القميص
الخارجية تطلق التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج
نية مبتة لضربها بشدة.. هيجسيث: إيران محور محادثات نتنياهو مع ترامب
وفاة طفلة في طابور الصباح تثير القلق.. أسباب التوقف القلبي المفاجئ
الذهب يتراجع مع تصاعد مخاوف التضخم وترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيفية صلاة المريض.. الأزهر للفتوى يوضح أحكام الوضوء والتيمم والركوع والسجود

كيفية صلاة المريض
كيفية صلاة المريض
عبد الرحمن محمد

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الصلاة هي الصلة التي تربط المسلم بخالقه عز وجل، وهي عماد الدين وأول ما يُحاسب عليه العبد من أعماله، مؤكدًا أن الصلاة لا تسقط عن المريض مهما بلغ مرضه ما دام عاقلًا، مع مراعاة قدرته على أدائها وفقًا لحالته الصحية وما يستطيع القيام به من أركانها وهيئاتها.

وأشار المركز إلى أن الشريعة الإسلامية تقوم على اليسر ورفع الحرج عن المكلفين، وليس المقصود من أداء الصلاة أن يتحمل المريض آلامًا ومشقة لا يطيقها، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ﴾ [البقرة: 185].

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه إذا منع المرض المسلم من الوضوء للصلاة بنفسه، فيمكنه الاستعانة بمن يساعده على الوضوء، وإذا لم يجد من يعاونه، ولو بأجرة، أو كان استعمال الماء يضره أو يؤدي إلى تأخر شفائه، فإنه يتيمم لكل صلاة، وله أن يصلي ما شاء من النوافل ما دام وقت الصلاة باقيًا.

وأضاف المركز أن المريض إذا عجز عن أداء الصلاة بكيفيتها الشرعية المعتادة، أو خشي أن يؤدي ذلك إلى زيادة مرضه، أو وجد في أدائها مشقة تذهب بخشوعه، فإنه ينتقل إلى الكيفية التي يستطيع أداء الصلاة بها، وفقًا لقدرته واستطاعته، دون أن يكلف نفسه ما لا يطيق.

وبيّن المركز أن المريض الذي لا يستطيع القيام في الصلاة يصلي جالسًا، فإذا عجز عن الصلاة جالسًا، صلى على جنبه مستقبِلًا القبلة بوجهه، ويُستحب أن يكون على جنبه الأيمن، أما إذا لم يستطع الصلاة على جنبه، فإنه يصلي مستلقيًا على ظهره، وتكون رجلاه في اتجاه القبلة.

وأشار إلى أنه إذا عجز المريض عن استقبال القبلة، ولم يجد من يساعده على استقبالها، فإنه يصلي على حاله، كما أوضح أنه إذا استطاع القيام لكنه عجز عن الركوع أو السجود، فلا يسقط عنه القيام الذي يقدر عليه، بل يصلي قائمًا، ويومئ برأسه عند الركوع والسجود بحسب استطاعته، ويجوز له الإيماء بكليهما، على أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه.

كيفية صلاة المريض 

ولفت مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أنه إذا لم يستطع المريض الإيماء برأسه، فإنه يومئ بعينيه، فإن عجز عن ذلك أيضًا، كبّر وقرأ ونوى بقلبه القيام والركوع والسجود والتشهد، وأتى بأذكار كل هيئة عند أدائها، بما يتناسب مع حالته وقدرته.

وأوضح المركز أنه إذا شق على المريض أداء الصلوات في أوقاتها، جاز له الجمع بينها، فيصلي الظهر والعصر معًا في وقت الظهر أو في وقت العصر، كما يصلي المغرب والعشاء معًا في وقت المغرب أو في وقت العشاء، أما صلاة الفجر فلا تُجمع إلى الصلاة التي قبلها أو التي بعدها، وإنما يجب أداؤها في وقتها.

وأكد المركز أن هذه الأحكام تتيح للمريض أداء الصلاة وفقًا لما يقدر عليه، مع مراعاة ظروفه الصحية وعدم تحميله ما يشق عليه، امتثالًا لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، ولقول سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ»، وهو الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم.

مركز الأزهر للفتوى كيفية صلاة المريض الوضوء والتيمم للمريض الصلاة جالسًا جمع الصلاة للمريض أحكام الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

هل ينقطع الإنترنت في مصر بسبب تهديدات إيران؟.. خبير أمن معلومات يكشف حقيقة استهداف كابلات مضيق هرمز

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

الراحل هاني شاكر وزوجته

نفسي الناس تفتكرني.. الأوبرا تخلد ذكرى هاني شاكر بتمثال.. وزوجته تنهار في أول ظهور لها بدونه

البطاطا البرتقالية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين

كيم جونج أون وابنته

ردًا على شائعات وفاته .. زعيم كوريا الشمالية يذهب للتسوّق مع ابنته

كابلات الإنترنت

كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟

كابلات الإنترنت البحرية

طوارئ في قاع البحر .. كيف ينقذ العالم الإنترنت إذا قُطعت كابلات هرمز؟

ترشيحاتنا

قشر الرمان

لا ترميه بعد اليوم.. استخدامات قشر الرمان وفوائد مذهلة لا تعرفينها

تعلم لغة جديدة

دراسة: تعلم لغة جديدة يعتمد على التركيز على الأصوات وليس الكلمات

تقرير: أفريقيا لا تزال صعبة الاختراق رغم كونها سوقًا واعدة لأدوية مكافحة السمنة

تقرير: أفريقيا لا تزال صعبة الاختراق رغم كونها سوقًا واعدة لأدوية مكافحة السمنة

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟

ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها
ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها
ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها

فستان لامع.. يسرا تخطف الأنظار بظهورها على السجادة الحمراء

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة عمل الكرواسون في المنزل .. بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكرواسون
طريقة عمل الكرواسون
طريقة عمل الكرواسون

بنقشة النمر .. بوسي شلبي بإطلالة أنيقة في اليوم الخامس من مهرجان الجونة .. صور

بوسي شلبي
بوسي شلبي
بوسي شلبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد