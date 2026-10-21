الأزهر يطلق ملتقى علميًا للتوعية بالتغذية السليمة والوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة

يستضيف مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، بالتعاون مع معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية التابع للمركز القومي للبحوث، اليوم الأربعاء، الملتقى العلمي الأول تحت عنوان «التغذية السليمة ورحلتك من الوقاية إلى جودة الحياة»، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بمقر أكاديمية مواهب وقدرات في مبنى التعليم المستمر، بجوار الباب الرئيسي لمدينة البعوث الإسلامية.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار الاهتمام بنشر الثقافة الصحية وتعريف الطلاب والمهتمين بأسس التغذية السليمة، ودورها في الوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة، إلى جانب تسليط الضوء على العادات الغذائية الصحيحة التي تساعد على تحسين جودة الحياة وتبني نمط معيشي متوازن.

ويشهد الملتقى مشاركة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، إلى جانب الدكتورة يسر كاظم، أستاذ التغذية الطبية بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، والدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالقسم نفسه.

كما تضم قائمة المشاركين الأستاذ الدكتور هشام عبد اللطيف، الأستاذ المساعد بقسم بحوث الزيوت والدهون، والدكتورة زينب حمزة، أستاذ سلامة الغذاء المساعد بقسم سموم وملوثات الغذاء، بما يتيح الاستفادة من خبرات علمية متخصصة في مجالات التغذية وعلوم الأطعمة وسلامة الغذاء.

ويستهدف الملتقى رفع مستوى الوعي بأهمية اتباع نظام غذائي صحي، وتوضيح الصلة بين التغذية السليمة والوقاية من الأمراض، فضلًا عن التعريف بالممارسات الغذائية التي تسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق التوازن في أسلوب الحياة.

ودعا مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر جميع الطلاب الوافدين، إلى جانب المهتمين بمجالات التغذية والصحة العامة، إلى المشاركة في فعاليات الملتقى، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتخصصة والمعلومات التوعوية التي يقدمها المشاركون.