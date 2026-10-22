مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية.. ثلاثة محركات وقوة تصل إلى 1153 حصانا

تستعد مرسيدس AMG لتوسيع عائلة سياراتها الكهربائية عالية الأداء من خلال طراز GT SUV الجديد، الذي ينقل تقنيات من سيارة GT السيدان إلى هيكل رياضي متعدد الاستخدامات يوفر مساحة داخلية أكبر، مع وصول القوة في الفئة الأعلى إلى 1153 حصانا، ومن المقرر أن تصل السيارة إلى الأسواق خلال صيف 2027 باعتبارها موديل 2028، بينما لم تعلن الشركة بعد الأسعار الرسمية أو أرقام المدى الكهربائي النهائية.

وتتكون التشكيلة من ثلاث فئات هي GT53 وGT55 وGT63، وتختلف فيما بينها من حيث المحركات والبطارية والأداء، وتعتمد فئتا GT55 وGT63 على ثلاثة محركات كهربائية بتقنية التدفق المحوري، وهي تقنية تتميز بكثافة طاقة مرتفعة مقارنة بالمحركات الكهربائية التقليدية. ويضم النظام محركين في الخلف يتيحان التحكم في توزيع العزم بين العجلتين، إلى جانب محرك أمامي يوفر قوة إضافية.

وتبلغ قوة GT55 نحو 805 أحصنة، مع عزم دوران يصل إلى 1860 نيوتن متر، بينما ترتفع القوة في GT63 إلى 1153 حصانا والعزم إلى 2000 نيوتن متر، وتستطيع الفئتان توفير قوة مستمرة تبلغ 711 حصانا، في حين تشير التقديرات إلى أن GT63 SUV يمكنها التسارع من الثبات إلى 97 كيلومترا في الساعة خلال 2.4 ثانية، مقارنة بنحو ثانيتين لنسخة السيدان، بسبب الوزن ومقاومة الهواء الأعلى.

أما فئة GT53، فتستخدم محركين كهربائيين متزامنين بمغناطيس دائم بدلا من محركات التدفق المحوري، وتبلغ قوتها الإجمالية 536 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 800 نيوتن متر، ويتصل المحرك الخلفي بناقل حركة أوتوماتيكي من سرعتين، بينما يعمل المحرك الأمامي بنظام دفع مباشر، وتتميز هذه الفئة بوزن أقل بنحو 181 كيلوجراما مقارنة بالفئتين الأعلى، نتيجة استخدام منظومة دفع أبسط وبطارية أصغر.

وتحصل GT55 وGT63 على بطارية بجهد 800 فولت وسعة قابلة للاستخدام تبلغ 128 كيلووات ساعة، مقابل 106 كيلووات ساعة في GT53، وزادت مرسيدس عدد وحدات البطارية في الفئتين الأعلى من 18 إلى 22 وحدة، بهدف تعويض الوزن الإضافي ومقاومة الهواء الناتجة عن هيكل SUV، وتشير تقديرات أولية إلى احتمال اقتراب مدى GT53 من 483 كيلومترا، لكن الشركة لم تعتمد هذه الأرقام رسميا.

وللتعامل مع ارتفاع مركز الثقل والوزن، طورت مرسيدس نظام تعليق خاصا يشمل التحكم النشط في ميلان الهيكل أثناء المنعطفات والحد من حركة المقدمة والمؤخرة خلال التسارع والكبح، إلى جانب نظام تعليق هوائي بثلاث حجرات، كما توفر السيارة مساحة أكبر للرأس والأرجل في الصف الخلفي مقارنة بالسيدان، مع مقصورة أمامية قريبة في تصميمها من GT.

وتضم السيارة نظام AMG Race Engineer للتحكم في استجابة منظومة الدفع ورشاقة المركبة والتماسك، كما تقدم وضع قيادة يحاكي بعض خصائص سيارات الاحتراق الداخلي من خلال أصوات محركات افتراضية وتبديلات تروس مصطنعة واهتزازات بالمقاعد، مع أصوات مستوحاة من محرك V8 في GT55 وGT63، وصوت يحاكي محركا من ست أسطوانات في GT53.

ولم تعلن مرسيدس الأسعار النهائية، لكن تقديرات أولية غير رسمية تشير إلى إمكانية بدء سعر GT53 من نحو 130 ألف دولار، مع توقع ارتفاع أسعار الفئتين الأعلى نتيجة البطاريات الأكبر والتجهيزات الإضافية.