قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل قمة بايرن ميونخ وأرسنال في دوري أبطال أوروبا
أحمد موسى: وثائق بريطانية وأمريكية تثبت توظيف مياه النيل للضغط على مصر
الأرصاد البريطانية تصدر تحذيرًا برتقاليًا من فئة خطر على الحياة مع اقتراب العاصفة أوستن
عاصم الجزار: تأخر تفويض الرئيس بالبرلمان لإتاحة الفرصة لجميع النواب.. وتوافق على دعم السعودية
الكيلو تحت 90 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
أحمد موسى: وثائق بريطانية وأمريكية تثير الجدل حول استخدام مياه النيل للضغط على مصر منذ عهد عبد الناصر
أحمد موسى: ضربوا الداخلية في 2011 لإضعاف الأمن والتفرغ للقوات المسلحة
مباراة مثيرة.. الأهلي يتفوق على القناة بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول
رئيس الوزراء يعقد جلسة تمهيدية لاستعراض ملامح “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي”
النيابة العامة تداهم مكاتب في البرلمان الأوروبي بشبهة اختلاس أموال
هاني حتحوت يكشف كواليس أزمة ركلة جزاء مصطفى فتحي وزالاكا في بيراميدز
أحمد موسى: وثائق بريطانية وأمريكية تكشف استخدام مياه النيل «ورقة ضغط سياسي» على مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات هونج تشى اي اتش اس 7 الكهربائية

هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026
هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026، وتنتمي تشى اي اتش اس 7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026

هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026

تأتى سيارة هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4925 مم، وعرض 1950 مم، وارتفاع 1680 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3000 مم .

محرك هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026

هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026

تحصل سيارة هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 85 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 470 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.5 ثانية، وبها قوة 340 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026

هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026

زودت سيارة هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor .

مواصفات هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026

تمتلك سيارة هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبلوتوث .

هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026 بها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها فرش قماش، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment .

سعر هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026

هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026

تباع سيارة هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 990 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات السيارات موديل 2026 أبعاد هونج تشى اي اتش اس 7 السيارات الـ SUV الرياضية اي اتش اس 7 موديل 2026 محرك هونج تشى اي اتش اس 7 مواصفات هونج تشى اي اتش اس 7 سعر هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026 سعر هونج تشى اي اتش اس 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

مدير مدرسة بالمطرية

مدير مدرسة بالمطرية ينقل مكتبه "للحوش" لمراقبة انضباط الدراسة وسلامة الطلاب

مواطن لوزير التموين

مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

4 مديرين إدارات جدد..محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

الدولار

بعد سلسلة ارتفاعات…انخفاض سعر الدولار في مصر

وائل جمعة

تفتكروا يقصد مين؟ وائل جمعة يثير الجدل برسالة غامضة.. صعب تنزل الحمير

أحمد خالد

لاعب بترول أسيوط لحكم مباراة الزمالك: الله يسامحك هركب شريحة و6 مسامير وخطافين

ترشيحاتنا

حودة بندق

حودة بندق يطرح هل هيلا الأغنية الدعائية لفيلم نصيب.. غدا

عمر خيرت

توافد نجوم الفن على حفل عمر خيرت في الجونة

حميد الشاعري

حميد الشاعري يطرح أغنيته الجديدة “كويس”

بالصور

ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة فى الجونة

 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة
 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة
 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة

خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة 2026.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

ملامح والدتها.. ابنة شيرين عبدالوهاب تشعل تفاعل الجمهور في أحدث ظهور

نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

فيديو

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد