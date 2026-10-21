مواصفات هونج تشى اي اتش اس 7 الكهربائية

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026، وتنتمي تشى اي اتش اس 7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026

هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026

تأتى سيارة هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4925 مم، وعرض 1950 مم، وارتفاع 1680 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3000 مم .

محرك هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026

هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026

تحصل سيارة هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 85 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 470 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.5 ثانية، وبها قوة 340 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026

هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026

زودت سيارة هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor .

مواصفات هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026

تمتلك سيارة هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبلوتوث .

هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026 بها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها فرش قماش، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment .

سعر هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026

هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026

تباع سيارة هونج تشى اي اتش اس 7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 990 ألف جنيه .