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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين كيا كي 4 وسكودا سوبيرب 2027

كيا كي 4 و سكودا سوبيرب 2027
كيا كي 4 و سكودا سوبيرب 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: كيا كي 4 و سكودا سوبيرب موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان سكودا سوبيرب 2027

سكودا سوبيرب 2027

زودت سيارة سكودا سوبيرب 2027 بالعديد من وسائل الأمان منها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

محرك سكودا سوبيرب 2027

سكودا سوبيرب 2027

تستمد سيارة سكودا سوبيرب 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 9.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سكودا سوبيرب 2027

سكودا سوبيرب 2027

الفئة الأولي من سيارة سكودا سوبيرب 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا سوبيرب 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 600 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ كيا كي 4 2027

 كيا كي 4 2027

تحتوي سيارة كيا كي 4 2027 علي الكثير من وسائل الأمان ومن ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

محرك كيا كي 4 2027

 كيا كي 4 2027

تحصل سيارة كيا كي 4 2027 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وبها عزم دوران 264 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا كي 4 2027

 كيا كي 4 2027

الفئة الأولي من سيارة  كيا كي 4 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 519 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  كيا كي 4 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 719 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة  كيا كي 4 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 859 ألف جنيه .

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