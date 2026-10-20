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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 218 حصانا.. كل ما تريد معرفته عن لينك اند كو 01 الجديدة

لينك أند كو 01
لينك أند كو 01
صبري طلبه

تنتمي لينك أند كو 01 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتجمع بين منظومة دفع تعمل بالبنزين ومجموعة من التجهيزات الخاصة بالتحكم والترفيه، إلى جانب مجموعة من وسائل المساعدة والحماية. 

أبعاد لينك أند كو 01  

تأتي السيارة لينك أند كو 01 بطول يبلغ 4,549 مم، وعرض يصل إلى 1,860 مم، وارتفاع قدره 1,689 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,734 مم، ويبلغ الوزن دون ركاب 1,710 كجم، فيما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 490 لترًا.

لينك أند كو 01

محرك تيربو بقوة 218 حصانًا 

تعتمد لينك أند كو 01 على محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر، مكون من أربع أسطوانات، وينتج قوة تبلغ 218 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 325 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية من خلال نظام دفع أمامي FWD.

السرعة القصوى واستهلاك الوقود

تصل السرعة القصوى للسيارة لينك أند كو 01 إلى 210 كيلومتر في السعة، بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود 14.9 كم لكل لتر.

تجهيزات لينك أند كو 01

تضم المقصورة مقاعد مكسوة بالجلد الطبيعي، مع خصائص التحكم الكهربائي لأوضاع الجلوس، مع خاصيتي التدفئة والتبريد وإمكانية حفظ إعدادات الجلوس في الذاكرة، وتشمل تجهيزات المقصورة أيضًا مقودًا مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف.

لينك أند كو 01

وتعتمد لينك أند كو 01 على شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 12.8 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بنظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتتكامل الشاشة مع شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، ونظام صوتي من 10 سماعات.

تأتي السيارة لينك أند كو 01 بنظام تكييف هواء أوتوماتيكي، كما تشمل التجهيزات مرايا جانبية كهربائية، إلى جانب مجموعة من الحساسات والكاميرات، كما تتضمن لينك أند كو 01 وسائد هوائية، بالإضافة إلى مراقبة النقاط العمياء، وتحديد المسار.

لينك أند كو لينك أند كو 01 مواصفات لينك أند كو 01 سيارة لينك أند كو 01 السيارة لينك أند كو 01

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