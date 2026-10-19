أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات سيدان أوتوماتيك في مصر.. ليب موتور تقدم B03 الكهربائية بهذا السعر عالميا

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



مرسيدس تكشف الستار عن AMG GT 2028 الجديدة

كشفت مرسيدس بنز، من خلال قسم AMG المتخصص في تطوير السيارات عالية الأداء، عن سيارتها الجديدة AMG GT SUV موديل 2028، التي تعتمد على منظومة دفع كهربائية بالكامل، وتجمع بين تصميم السيارات الرياضية وهيكل سيارات SUV.

عالميًا.. أورا 03 سيارة صغيرة الحجم بمدى 420 كم

تقدم جريت وول موتورز الصينية سيارة أورا 03 عالميًا، باعتبارها سيارة كهربائية مدمجة تجمع بين الأبعاد المناسبة للتنقل داخل المدن ومنظومة دفع كهربائية بالكامل، حيث تنتمي السيارة إلى فئة الطرازات الصغيرة مع تصميم خارجي ذو طابع عصري.

أسعار ميتسوبيشي اوتلاندر 2026 في السوق السعودي

تقدم ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 في السوق السعودي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع عدد من الفئات، والتي تتنوع من ناحية التجهيزات، وبأسعار تبدأ من 111,560 ريالًا.

فورثنج V9 2026.. مقصورة عائلية وبتقنيات HEV الهجينة

تنتمي فورثينج إلى دونج فينج الصينية، والتي تقدم عالميًا مجموعة متنوعة من الطرازات التي تشمل السيارات العائلية والمركبات متعددة الاستخدامات.

مواصفات أشهر 5 سيارات سيدان "أوتوماتيك" في مصر.. الأخيرة الأرخص سعرا

يضم سوق السيارات المصري الكثير من السيارات الأوتوماتيكية، والتي تحظى باهتمام كبير مقارنة بالنواقل التقليدية، إلى جانب تنوع الاصدارات المطروحة، سواء من ناحية الأسعار، أو التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم ومنها طرازات السيدان.

بمدى 390 كم.. ليب موتور تقدم B03 الكهربائية بهذا السعر

كشفت ليب موتور الصينية، عن سيارتها B03 الجديدة ضمن فئة الهاتشباك الكهربائية، حيث ظهرت خلال معرض باريس للسيارات 2026، وذلك للمرة الأولى في أوروبا.