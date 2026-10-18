بمدى 390 كم.. ليب موتور تقدم B03 الكهربائية بهذا السعر

كشفت ليب موتور الصينية، عن سيارتها B03 الجديدة ضمن فئة الهاتشباك الكهربائية، حيث ظهرت خلال معرض باريس للسيارات 2026، وذلك للمرة الأولى في أوروبا.

وتأتي السيارة بتصميم مدمج صغير الحجم، إلى جانب منظومة دفع كهربائية وتجهيزات تقنية تشمل شاشات رقمية وأنظمة اتصال بالهواتف الذكية.

ليب موتور B03

تصميم ليب موتور B03

تحمل ليب موتور B03 ملامح تصميم عصرية، تظهر في المصابيح الأمامية بتفاصيل حادة والإضاءة الخلفية العاملة بتقنيةLED ، إلى جانب الجنوط الرياضية، وتضم التجهيزات مرايا جانبية قابلة للضبط كهربائيًا ومزودة بإشارات ضوئية، وتعتمد السيارة على هيكل هاتشباك بأربعة أبواب، مع مساحة تخزين خلفية.

محرك كهربائي بقوة 191 حصانًا

تعتمد السيارة ليب موتور B03 على محرك كهربائي واحد يولد قوة تبلغ 191 حصانًا، وينقل العزم إلى العجلات الأمامية، وتتيح هذه المنظومة للسيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.6 ثانية.

ليب موتور B03

وتستمد المنظومة طاقتها من بطارية بسعة 53 كيلوواط ساعة، ويصل مدى القيادة إلى 389 كيلومترًا وفق معيارWLTP ، وتدعم ليب موتور B03 الشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة تصل إلى 133 كيلوواط، وتستغرق عملية شحن البطارية من 10 إلى 80% نحو 21 دقيقة.

ليب موتور B03

تجهيزات ليب موتور B03

تضم مقصورة ليب موتور B03 شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 14.6 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 8.8 بوصة، وتدعم منظومة المعلومات والترفيه الاتصال مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتشمل التجهيزات مكيف هواء أوتوماتيكيًا وعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي.

ليب موتور B03

سعر ليب موتور B03 في الصين والتوقعات الأوروبية

يبدأ سعر ليب موتور B03 في السوق الصينية من 63,900 يوان، بما يعادل نحو 9,400 دولار، أما في أوروبا، فتشير التوقعات إلى إمكانية طرح السيارة بسعر يبدأ من 25 ألف يورو، لكن هذا الرقم يظل تقديريًا وليس سعرًا نهائيًا مؤكدًا.