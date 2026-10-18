قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصناعة: بناء صناعة مصرية حديثة وتنافسية يرتكز على العنصر البشري المؤهل
عاجل | إحالة ناصر منسي للتحقيق وإيقافه عن التدريبات الجماعية
الجيش اللبناني يفكك قنبلتَي طيران غير منفجرتَين في كفرا وتولين.. وغارات وقصف إسرائيلي على الجنوب
عماد الدين حسين: استنزاف الذخائر الأمريكية كان سببًا جوهريًا لوقف الحرب ضد إيران
سعر أقل عيار ذهب في الصاعة الآن
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاعه في جميع البنوك
فلسطين تدين هجوم المستوطنين على مركبات دبلوماسية لبعثات دول أوروبية شرق رام الله
الدفاع الروسية: استهداف سفينة تنقل شحنات عسكرية إلى ميناء أوديسا
برلمانية: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن قوة مصر في وعي شعبها وتماسك مؤسساتها
تركي آل الشيخ لـ عمرو أديب: مواقف المملكة العربية السعودية ومصر تاريخية
تركي آل الشيخ: هناك مستفيدون من محاولة ضرب أي تقارب سعودي مصري
الصين تدعو إلى توسيع التعاون الدولي لتطوير الطب التقليدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تبدأ من نصف مليون.. 5 سيارات هاتشباك بالسوق المصري

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
كريم عاطف

شهدت سوق السيارات المصرية حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا لدفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية، ‏5 سيارات هاتشباك بالسوق المصري، تبدأ من نصف مليون.

1- سوزوكي ألتو

تعتمد سيارة سوزوكي ألتو على محرك بنزين بسعة 1000 سي سي، مكون من ثلاث أسطوانات، وتصل قوته إلى 66 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 89 نيوتن متر. 

ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي، مع نظام دفع أمامي للعجلات، بما يوفر تركيبة ميكانيكية بسيطة للاستخدام اليومي. 

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى، فتاتي بفئة سعرية واحدة بـ ‏535 ألف جنيه.

2- جيلي EX2

تأتي السيارة جيلي EX2 بمنظومة دفع كهربائية تنتج قوة تبلغ 113 حصانا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 150 نيوتن متر، 

وتصل المسافة التي تقطعها السيارة إلى نحو 395 كيلومترا وفقا للبيانات ، بينما تبلغ سرعتها القصوى 130 كيلومترا في الساعة. 

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى، فتاتي:

- الفئة الأولى ‏749,900 ‏جنيه.

- الفئة الثانية 849,899 جنيه.

3- سوزوكي اسبريسو

تعمل سوزوكي إس بريسو بمحرك بنزين تبلغ سعته 1000 سي سي، وتصل قوته إلى 67 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 90 نيوتن متر. 

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي، مع نظام دفع أمامي للعجلات. 

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى، فتاتي بفئة سعرية واحدة بـ ‏‏‏705 ‏ألف جنيه.‏

4- ميتسوبيشي ميراج

تأتي ميتسوبيشي ميراج بمحرك بنزين تبلغ سعته 1200 سي سي، مكون من ثلاث أسطوانات، ويولد قوة تصل إلى 76 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 100 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي، بما يساعد على تسهيل القيادة، خاصة في الزحام والتوقف المتكرر. 

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى، فتاتي بفئة سعرية واحدة بـ ‏‏‏‏‏‏‏755 ‏‏‏ألف جنيه.‏

‏5- بي واي دي دولفين

تعتمد بي واي دي دولفين على محرك كهربائي يولد قوة تبلغ 74 ‏حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 135 نيوتن متر. ‏

ويبلغ مدى السيارة نحو 300 كيلومتر وفقا للمواصفات المذكورة، فيما ‏تصل سرعتها القصوى إلى 130 كيلومترا في الساعة. ‏

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى، فتاتي بفئة سعرية واحدة بـ ‏‏‏‏‏‏949,900 ‏‏ألف جنيه.‏

سوق السيارات المصرية السيارات الاقتصادية سيارات هاتشباك سوزوكي ألتو جيلي EX2 سوزوكي اسبريسو ميتسوبيشي ميراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

سعر الذهب

250 جنيهًا.. تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

يقترب من الأهلي وفى صدارة الهدافين.. خسائر الزمالك من صفقة محمود ممدوح

سعر الجنيه الذهب

طلع 920 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

احمد موسى

أحمد موسى: الرئيس السيسي يحسم الجدل بشأن المستبعدين من تولى مسؤولية مصر

ترشيحاتنا

الشعر

5 طرق طبيعية لإطالة الشعر وزيادة كثافته

الام الرقبة

تيبس الرقبة وآلامها.. طرق منزلية تساعد على تخفيف الألم واستعادة الحركة

زيت الصبار

فوائد زيت الصبار للشعر.. طرق استخدامه لتقليل التقصف

بالصور

فستان بالأبيض والذهبي.. بسمة بإطلالة ساحرة في فاعليات مهرجان الجونة

بسمة
بسمة
بسمة

تبدأ من نصف مليون.. 5 سيارات هاتشباك بالسوق المصري

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك

بسنت شوقي ومحمد فراج يخطفان الأنظار في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

بسنت شوقي ومحمد فراج في مهرجان الجونة السينمائي
بسنت شوقي ومحمد فراج في مهرجان الجونة السينمائي
بسنت شوقي ومحمد فراج في مهرجان الجونة السينمائي

ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد