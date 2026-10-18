تبدأ من نصف مليون.. 5 سيارات هاتشباك بالسوق المصري

شهدت سوق السيارات المصرية حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا لدفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية، ‏5 سيارات هاتشباك بالسوق المصري، تبدأ من نصف مليون.

1- سوزوكي ألتو

تعتمد سيارة سوزوكي ألتو على محرك بنزين بسعة 1000 سي سي، مكون من ثلاث أسطوانات، وتصل قوته إلى 66 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 89 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي، مع نظام دفع أمامي للعجلات، بما يوفر تركيبة ميكانيكية بسيطة للاستخدام اليومي.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى، فتاتي بفئة سعرية واحدة بـ ‏535 ألف جنيه.

2- جيلي EX2

تأتي السيارة جيلي EX2 بمنظومة دفع كهربائية تنتج قوة تبلغ 113 حصانا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 150 نيوتن متر،

وتصل المسافة التي تقطعها السيارة إلى نحو 395 كيلومترا وفقا للبيانات ، بينما تبلغ سرعتها القصوى 130 كيلومترا في الساعة.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى، فتاتي:

- الفئة الأولى ‏749,900 ‏جنيه.

- الفئة الثانية 849,899 جنيه.

3- سوزوكي اسبريسو

تعمل سوزوكي إس بريسو بمحرك بنزين تبلغ سعته 1000 سي سي، وتصل قوته إلى 67 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 90 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى، فتاتي بفئة سعرية واحدة بـ ‏‏‏705 ‏ألف جنيه.‏

4- ميتسوبيشي ميراج

تأتي ميتسوبيشي ميراج بمحرك بنزين تبلغ سعته 1200 سي سي، مكون من ثلاث أسطوانات، ويولد قوة تصل إلى 76 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 100 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي، بما يساعد على تسهيل القيادة، خاصة في الزحام والتوقف المتكرر.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى، فتاتي بفئة سعرية واحدة بـ ‏‏‏‏‏‏‏755 ‏‏‏ألف جنيه.‏

‏5- بي واي دي دولفين

تعتمد بي واي دي دولفين على محرك كهربائي يولد قوة تبلغ 74 ‏حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 135 نيوتن متر. ‏

ويبلغ مدى السيارة نحو 300 كيلومتر وفقا للمواصفات المذكورة، فيما ‏تصل سرعتها القصوى إلى 130 كيلومترا في الساعة. ‏

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى، فتاتي بفئة سعرية واحدة بـ ‏‏‏‏‏‏949,900 ‏‏ألف جنيه.‏