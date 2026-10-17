لو نسيت الكمبيوتر شغال.. اعرف إزاي تقفله أو تعيد تشغيله من موبايل أندرويد

تستعد شركة مايكروسوفت لإضافة ميزة جديدة إلى تطبيق Link to Windows على هواتف أندرويد، تتيح للمستخدمين التحكم في خيارات الطاقة بأجهزة الكمبيوتر عن بعد، بما يشمل إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل ووضع السكون، دون الحاجة إلى الاقتراب من الجهاز.

وبحسب تقرير نشره موقع Android Authority، ظهرت الميزة في أحدث إصدار تجريبي من التطبيق، الذي يحمل الرقم 1.26101.103.0، لتمنح المستخدمين خيارات أوسع للتحكم في أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز.

وكان التطبيق يتيح في إصدار سابق قفل الكمبيوتر عن بعد، لكن التحديث الجديد يضيف وظائف أخرى تساعد المستخدم على إدارة حالة الجهاز حتى عندما لا يكون بالقرب منه.

4 خيارات جديدة للتحكم في الكمبيوتر

بعد تثبيت الإصدار التجريبي، يظهر زر الطاقة داخل تطبيق Link to Windows، وعند الضغط عليه، تتاح أربعة خيارات رئيسية:

- Lock PC: قفل الكمبيوتر عن بعد.

- Sleep PC: وضع الكمبيوتر في حالة السكون.

- Shut down: إيقاف تشغيل الكمبيوتر.

- Restart: إعادة تشغيل الكمبيوتر.



وقبل تنفيذ أوامر إيقاف التشغيل أو إعادة التشغيل، يعرض التطبيق رسالة تحذيرية تنبه المستخدم إلى احتمال وجود بيانات غير محفوظة، وتحثه على حفظ أعماله المفتوحة على الكمبيوتر.

وتكمن أهمية هذا التنبيه في أن تنفيذ هذه الأوامر عن بعد قد يؤدي إلى فقدان التغييرات غير المحفوظة، إذ لا يستطيع المستخدم العودة إلى الجهاز لحفظها بعد بدء عملية الإيقاف.

أما خيار السكون، فيتيح إيقاف نشاط الجهاز مؤقتا، لكن التطبيق يحذر من أن المستخدم لن يتمكن من إعادة تنشيط الكمبيوتر عن بعد، وسيحتاج إلى تشغيله بنفسه من خلال التفاعل المباشر مع الجهاز.

تطبيق Link to Windows

تثبيت تحديثات ويندوز وإيقاف الكمبيوتر



لا تقتصر الإضافات الجديدة على التحكم في الطاقة، إذ يتيح التطبيق أيضا التعامل مع تحديثات ويندوز المعلقة، عندما تكون متاحة للجهاز.

وتظهر عند وجود تحديثات جديدة خيارات إضافية، تشمل Update and shut down لتثبيت التحديثات ثم إيقاف الكمبيوتر، وUpdate and restart لتثبيتها ثم إعادة التشغيل.

وتوفر هذه الخيارات وسيلة أكثر سهولة لإدارة تحديثات النظام، خصوصا للمستخدمين الذين يرغبون في تنفيذها دون الحاجة إلى استخدام الكمبيوتر مباشرة.

هل تصل الميزة إلى هواتف آيفون؟



تعمل الميزة حاليا ضمن الإصدار التجريبي لتطبيق Link to Windows على أندرويد، ومن المتوقع أن تصل إلى الإصدار النهائي في تحديث لاحق، لكن مايكروسوفت لم تعلن موعدا رسميا لطرحها لجميع المستخدمين.

ورغم أن الشركة توفر أيضا تطبيقا لربط أجهزة الكمبيوتر بهواتف آيفون، فلا توجد حتى الآن مؤشرات مؤكدة على تطوير الميزة نفسها لأجهزة آبل.

ما أهمية تطبيق Link to Windows؟



يهدف تطبيق Link to Windows إلى تعزيز الاتصال بين الهاتف والكمبيوتر، من خلال تسهيل نقل الملفات والوصول إلى بعض وظائف الهاتف، مثل المكالمات والرسائل.

وتضيف ميزة التحكم عن بعد في الطاقة مستوى جديدا من التكامل بين الأجهزة، إذ تتيح للمستخدم تنفيذ إجراءات كان يتعين عليه سابقا القيام بها من خلال الكمبيوتر نفسه.

ومع ذلك، لا يزال التطبيق يقدم نطاقا من التكامل أقل شمولا من بعض الحلول الأخرى التي تربط الهواتف بأجهزة الكمبيوتر ضمن منظومة واحدة.

وبانتظار الإطلاق الرسمي، ستظل ميزة إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل عن بعد متاحة في إطار الاختبارات، دون تأكيد موعد وصولها إلى النسخة المستقرة من التطبيق.