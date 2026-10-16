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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بحجم الجيب وإمكانات متكاملة.. مايكروسوفت تفاجئ عشاق Xbox بأصغر ذراع تحكم

أصغر ذراع تحكم لأجهزة Xbox
أصغر ذراع تحكم لأجهزة Xbox
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة مايكروسوفت عن ذراع التحكم Xbox Nano Controller، وهو ملحق ألعاب صغير الحجم يستهدف اللاعبين الباحثين عن وسيلة أكثر سهولة في الحمل لممارسة ألعابهم المفضلة، مع تصميم يناسب صغار السن وأصحاب الأيدي الصغيرة، فضلا عن المستخدمين الذين يفضلون اللعب أثناء التنقل.

مواصفات ومميزات Xbox Nano Controller
 

يبلغ طول ذراع التحكم الجديدة أكثر قليلا من 5 بوصات، فيما يصل وزنها إلى نحو 99 جراما، لتصبح أصغر ذراع تحكم تطلقها مايكروسوفت حتى الآن.

ورغم حجمها المحدود، تحتفظ بوظائف التحكم الأساسية، إذ تضم 18 عنصر إدخال للألعاب، بما في ذلك توزيع الأزرار المألوف في أذرع تحكم Xbox التقليدية.

ويسهل وزنها الخفيف وتصميمها المدمج حملها داخل الجيب أو الحقيبة، سواء أثناء السفر أو زيارة الأصدقاء أو التنقل بين غرف المنزل.

وتأتي Xbox Nano Controller ببطارية قابلة لإعادة الشحن، إلى جانب زر Action Button قابل للبرمجة، يمكن تخصيصه لتنفيذ وظائف متكررة، مثل التقاط لقطات الشاشة وتسجيل مقاطع اللعب.

وتدعم الذراع الاتصال اللاسلكي عبر تقنيتي Xbox Wireless وBluetooth، ما يتيح توصيلها بأجهزة Xbox المتوافقة، والحواسيب العاملة بنظام ويندوز، والأجهزة المحمولة بنظامي iOS وأندرويد، فضلا عن أجهزة التلفزيون الذكية المدعومة.

كما تستهدف الذراع تعزيز تجارب اللعب الجماعي محليا، بما في ذلك الألعاب التي تدعم التعاون بين عدة لاعبين، مثل Minecraft Dungeons II، التي تتيح اللعب التعاوني لما يصل إلى أربعة لاعبين.

Xbox Nano Controller

سعر Xbox Nano Controller وموعد التوافر
 

حددت مايكروسوفت سعر Xbox Nano Controller عند 49.99 دولارا في الولايات المتحدة، وبدأت إتاحة الطلبات المسبقة عبر موقعها الرسمي.

ومن المقرر أن تصل الذراع إلى الأسواق خلال نوفمبر 2026، وتشمل قائمة الأسواق المستهدفة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا والصين واليابان، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية، على أن تتبعها أسواق أخرى لاحقا.

وأشارت الشركة إلى أن الأسعار ومواعيد التوافر قد تختلف من سوق إلى أخرى، دون الإعلان عن موعد إطلاق محدد لبعض المناطق.

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